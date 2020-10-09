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Лукашенко решил, что белорусы все-таки народ, а не народец

09.10.2020 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

"Если мы хотим зваться народом, если мы нация, мы должны сплотиться и выстоять", - заявил сегодня гражданин Лукашенко на совещании по актуальным вопросам.

К актуальным вопросам относит пропаганда, борьба с протестами и дальнейшее продвижение фейка, что за шкловского пенсионера проголосовали 80% граждан.

По его словам, народу, правда не всему, надо дать четкий ориентир дальнейшего развития общественно-политической ситуации в Беларуси.

«Держа в поле зрения наших прямых оппонентов, мы упускаем нейтральную, но тоже активную часть нашего общества, которая находится, если можно так сказать, между властью и оппозицией. Эти люди хотят стабилизации, отдельные из них находятся в состоянии неопределенности. Поэтому им надо дать четкий ориентир дальнейшего развития общественно-политической ситуации в Беларуси", - сказал он.

Вот только какой ориентир можно ждать от человека, который на весь мир заявляет, что «у нас правое государство».

"У нас правовое государство, нельзя допустить разгула преступности, чтобы кто-то подумал, что в этих условиях закон не работает. Белорусы голосовали за мир и порядок в стране, и мы обязаны выполнить этот наказ народа», - вещал сегодня Лукашенко.

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"Если мы хотим зваться народом, если мы нация, мы должны сплотиться и выстоять", - заявил сегодня гражданин Лукашенко на совещании по актуальным вопросам.
 
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