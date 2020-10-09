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Правительство Беларуси на 2 года перенесло срок ввода БелАЭС в эксплуатацию

09.10.2020 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Правительство Беларуси на 2 года с 2020 на 2022 год перенесло срок ввода БелАЭС в эксплуатацию.

Соответствующие поправки внесены в комплексный план развития электроэнергетической сферы до 2025 года постановлением Совмина №582 от 6 октября 2020 года.

На один год, с 2021 на 2022 год продлен срок завершения строительства пиково-резервных энергоисточников мощностью 800 Мвт, которые будут задействованы в случае нештатной ситуации на АЭС.

 
 
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Правительство Беларуси на 2 года с 2020 на 2022 год перенесло срок ввода БелАЭС в эксплуатацию.
 
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