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Правительство Беларуси на 2 года перенесло срок ввода БелАЭС в эксплуатацию
Источник материала: АФН
Правительство Беларуси на 2 года с 2020 на 2022 год перенесло срок ввода БелАЭС в эксплуатацию.
Соответствующие поправки внесены в комплексный план развития электроэнергетической сферы до 2025 года постановлением Совмина №582 от 6 октября 2020 года.
На один год, с 2021 на 2022 год продлен срок завершения строительства пиково-резервных энергоисточников мощностью 800 Мвт, которые будут задействованы в случае нештатной ситуации на АЭС.
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Правительство Беларуси на 2 года с 2020 на 2022 год перенесло срок ввода БелАЭС в эксплуатацию.
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