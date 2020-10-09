ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕС может ввести санкции против Лукашенко, - журналист

09.10.2020 12:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Европейском Союзе планируют утвердить официальное решение относительно возможности введения санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко. Соответствующее решение могут принять в понедельник.



Об этом журналист Рикард Джозвяк написал в своем Twitter.

Также, по его словам, министры заявят об усилении экономической поддержки Беларуси и диалога о либерализации визового режима, если в стране произойдет демократический переход.

"Решение в отношении Беларуси, которые министры иностранных дел ЕС утвердят в понедельник, достаточно амбициозное. Лукашенко может следующим попасть под санкции ЕС", - написал он.

Напомним, Европейский союз ввел в действие санкции против Беларуси, в санкционном списке находятся 40 чиновников.

После этого стало известно, что Беларусь подготовила соответствующие санкции против Евросоюза.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Европейском Союзе планируют утвердить официальное решение относительно возможности введения санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко....
 
Новости дня
Новости разные
 
Парень снял флаг со здания автовокзала и ударил мужчину в ответ на замечание (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.10.2020
Mir24.TV Belarus
09.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика