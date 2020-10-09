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Погода в СНГ: сильный туман в Беларуси, снегопад на востоке Казахстана

09.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жителям Москвы сегодня пригодятся зонты. В российской столице пройдут кратковременные дожди, температура воздуха прогреется до 14 градусов. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

Из-за тумана в Беларуси объявлен «оранжевый» уровень опасности. На большей части страны сегодня облачно с прояснениями, в восточном регионе – дожди. Воздух прогреется до 18 градусов. Этой осенью в лесах грибников ждут не только привычные опята, но и цветы. В Дубровенском районе на севере Беларуси распустились подснежники. Обычно эти первоцветы появляются в апреле.

Казахстан

В Алматы сегодня пасмурно, температура воздуха около 10 градусов тепла. В течение дня ожидается дождь. А вот на большей территории Казахстана погода уже, скорее, зимняя. Так, в Восточно-Казахстанской области на трассе в снежном плену оказались более 40 автомобилей. На помощь прибыли спасатели. Отмечу, что в области заранее объявили штормовое предупреждение о метели и гололеде. Сотрудники Департамента по ЧС настоятельно рекомендуют гражданам не выезжать на трассу без серьезной необходимости.

Таджикистан

Сегодня и завтра, по прогнозам синоптиков, в Таджикистане неустойчивая погода, усиление ветра и дожди. Средняя температура по стране плюс 14 градусов. Но уже 11 октября, в воскресенье, когда в республике будут проходить выборы на пост главы государства, будет солнечно и тепло. Избиратели смогут сделать свой выбор при хорошей погоде.



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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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