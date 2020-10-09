«Мне отказали в четырех Burger King и пяти McDonald’s». Как 22-летний богослов открыл три точки общепита

Источник материала: Onliner

«Вот смотрите, у нашего повара есть машина, а я к вам приехал на общественном», — сложив руки в карманы, весело тараторит Артем Козел, тем самым задавая тон нашему разговору. В конце концов он сведется к тому, что деньги совсем не главное. Наверное, бизнесменам такие слова не очень к лицу. Спишем все на опыт: свою первую точку общепита парень открыл всего год назад, а к своим 22 уже владеет тремя заведениями в родном Бресте. Попытались узнать, как ему это удалось.

С большим бизнесом парень волей-неволей познакомился еще в детстве: у его отца своя «Блинная». Мальчик тоже мечтал о собственном деле. Как любой успешный предприниматель, начинал с низов: с 14 лет на каникулах трудился подсобным рабочим на производстве мебели. На учебу, как и многие подростки, подзабил, поэтому, когда пришло время определяться со своим будущим, выбрал не самую дорогую и не самую популярную специальность — богословие. Если вы по какой-то причине не знали, этому учат в БГУ. И пока остальные усиленного готовились к ЦТ, Артем искал себе личного духовника, который дал бы ему рекомендацию — без нее на теолога поступить невозможно. Как вы понимаете, нашел.





— Когда я только поступил, естественно, испытал шок: перед каждой парой все встают и молятся. И после пары тоже. Но потом я начал понимать, какие крутые, умные ребята со мной учатся. Если тусовка обычных студентов зачастую превращается в блуд и разврат, то у нас все перетекало в беседы о высоком — о смысле жизни, устройстве мироздания. Что-то типа вечеринки психологов.





Артем считает, что учеба — это один из краеугольных камней его успеха. Нужно всего лишь правильно обращаться с полученной информацией.

— Например, у нас есть преподаватель-сектовед, известный во всем СНГ. Он рассказывал, как создаются секты. Пропуская это через себя, я понимал, как можно применить эти знания в своей жизни: сделать успешный бизнес, управлять людьми (не как кукловод, а как хороший менеджер), находить с ними общий язык.





На втором курсе Артем стал подрабатывать — продавал на точке арбузы. На третьем решил переквалифицироваться и пойти в общепит — так сказать, по стопам отца. Но столкнулся c проблемой: его даже на собеседования не звали.

— Мне отказали в четырех Burger King, трех KFC и пяти McDonald’s. И я не знаю почему.

Я заполнял анкеты абсолютно по-разному, пару раз даже ставил смайлики, чтобы показаться веселым. Ничего не прокатило. Хотя ребят с моего курса брали. Тогда я попытал счастья в Doner King. И наконец-то мне повезло.





Следующие полтора года Артем трудился поваром в заведении сети на улице Притыцкого. Брал ночные смены, чтобы утром успевать на пары. Недосыпы случались частенько, но «с божьей помощью» парень таки справлялся со своим плотным графиком.

— Это еще не жестко. Мой коллега отработал 38 смен за 30 календарных дней. Сутками пахал. В подобном бизнесе всегда не хватает персонала, очень большая текучка. Все держится на фанатиках.

С течением времени мастерство Артема достигло такого уровня, что он мог скрутить шаурму за 14 секунд.





— Опытный повар может предугадать, что закажет клиент. Например, в очереди стоит мужчина. Скорее всего, он возьмет среднюю шаурму. Осталось угадать, какой лаваш — сырный или обычный. На это решение может повлиять кассир, предложив что-то. По сути, когда человек только начинает проговаривать свои пожелания, у повара уже лежит на столе все, что нужно. Он разве что может ошибиться в том, нужно ли добавлять кетчуп.





Исследуя внутреннюю кухню заведения, Артем задумался над тем, чтобы открыть что-то свое. Тем более четвертый год учебы подходил к концу, а вариантов, куда податься со столь специфическим образованием, было не так много: либо в батюшки, либо, как другие парни, в силовые структуры, чтобы откосить от армии. Военный билет в кармане отвел от МЧС и ГАИ, вариант со священником тоже не показался привлекательным, учитывая, какой долгий путь нужно для этого пройти.





— Я сразу решил, что свое первое кафе я открою в Бресте. Понимал, что при минимальных вложениях (хотя аренда в нашем городе несильно отличается от Минска) может получиться что-то крутое. Тем более другие точки с шаурмой не дотягивали по качеству, а представления людей об этом продукте были на уровне «закрученное в лаваш оливье с майонезом». Майонез вообще уже мало кто добавляет — это не уровень. Мы, например, используем соусы Heinz: всего одно заведение в Минске делает то же самое. А еще у нас есть своя фирменная заправка по секретному арабскому рецепту.





Стартовый капитал — примерно $3000 — Артем накопил, что называется, собирая «с миру по нитке». В июне прошлого года в центре города, на улице 17 Сентября, появилось новое заведение — «Шаурма bar». Первое время Артем готовил сам, помогал только лучший друг. Параллельно раскручивал Instagram-аккаунт и до сих пор считает, что это дало сильный толчок в развитии его бизнеса. Когда количество клиентов значительно выросло (на 1000-летие Бреста удалось продать более 500 порций шаурмы за день), Артем отложил в сторону нож для рубки мяса и начал набирать на стажировку других ребят. Уверяет, что они все взаимозаменяемые: могут и пол помыть, и поменеджерить.





— Мы принимаем на работу и студентов, но с одним условием: у них должны быть хорошие оценки. А еще приятным бонусом будет, если человек отслужил. Раньше я не понимал, в чем прикол этой армии. Теперь знаю, что бывший солдат, даже если чего-то не умеет, обязательно этому научится.





Спустя три месяца молодой предприниматель начал выходить в плюс и задумался над тем, чтобы открыть еще одну точку. Так в декабре 2019 года на улице Брестских Дивизий появилась еще одна мекка для любителей шаурмы. До недавнего времени она была открыта круглосуточно, но из-за жалоб соседей пришлось скорректировать график.

В месяц оба заведения продают больше 3000 порций шаурмы. В ассортименте — семь видов, их стоимость варьируется от 5 рублей до 8,50. Цены вполне себе минские, но Артем уверяет, что в Бресте есть и подороже, но «граммовки и ингредиенты не те».





— Поверьте, мы не загибаем цены. И к нам ходят абсолютно разные люди: и преподаватели, и бабушки с внуками, и таксисты (им полагается приятный бонус — бесплатный чай или кофе), и солдаты — напротив нас стоит военная часть, оттуда прилетают заказы на 50 порций.

О том, сколько же он зарабатывает, Артем скромно умалчивает. Говорит, на жизнь хватает. Как мы поняли, в эту самую жизнь входят траты на питание, поездки до Минска и обратно три раза в неделю (пары же!) и еще немного на спортзал и психолога.





— Я не могу позволить себе лоферы от Dr. Martens за 480 рублей, поэтому покупаю их в Zara.

Зато я могу позволить себе образование. У меня нет цели просто рубить кеш. Если бы я был блогером, я бы, наверное, брал в аренду «гелик» и снимал, как у меня все замечательно. Но есть вещи на порядок выше денег.

Про зарплату своих сотрудников молодой бизнесмен говорит куда более охотно: за 15 девятичасовых смен в месяц ребята имеют 600—700 рублей. При этом сам Артем, кажется, работает все 24 на 7.





— Во всех заведениях висит мой номер телефона с просьбой звонить с любыми жалобами и предложениями. Наверное, поэтому у меня сейчас нет личной жизни: не каждая девушка готова услышать в 12 ночи звонок не от какой-то там, а от парня, который скажет, что закончилось мясо. Такое и правда было: я садился на поезд и ехал за ним в Минск. Или вот еще случай. Позвонил ночью повар со словами: «К нам шершень залетел, я их боюсь, приди разберись».





Дальнейшие планы у Артема хоть и расплывчатые, но, по ощущениям, грандиозные: создавать в городе новые форматы общепита. Сейчас он занят своим баром с лаконичным названием «Пилот» (возможно, это потому, что посетители будут ловить вертолеты после пары бокальчиков, но утверждать не будем). Открыл его по соседству с шаурменной всего пару недель назад.





— У людей был запрос на место, где можно не просто накидаться, а культурно посидеть, выпить. Подобные заведения уже есть в Бресте. Тем интереснее: все-таки конкуренция!

«Пилот» работает с 15:00 до 23:00, чтобы избежать дебошей после полуночи. Пока что кухня здесь не очень разнообразная: все та же шаурма плюс холодные закуски. Артем обещает, что в скором времени ее расширят.





На прощание парень бросает нам оптимистичную реплику:

— Если у тебя есть идея, необязательно работать всю жизнь, чтобы ее воплотить. Главное сделать первый шаг — он самый важный.