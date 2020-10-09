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В Минске задержали кардера — он встраивал шиммеры в банкоматы и носил парики

09.10.2020 12:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Минске задержан злоумышленник, который встраивал в банкоматы шиммеры и похищал реквизиты платежных карт, сообщает официальный Telegram-канал МВД. История берет начало в июле, когда оперативники по борьбе с киберпреступлениями изъяли в одном из банкоматов шиммер — устройство, считывающее данные с чипа и магнитной полосы банковской карты. Теперь она получила продолжение.

Оперативники управления «К» МВД Беларуси установили личность подозреваемого и с поличным задержали его. Оказалось, что мужчина встраивал шиммеры в банкоматы по утрам, а вечером забирал их. На протяжении дня устройство копировало реквизиты банковских карт пользователей, а пин-коды записывались на видео установленной видеокамерой-накладкой. Полученные данные мужчина энкодером переписывал на заготовки пластиковых карт, а затем с помощью «клонов» снимал деньги со счетов.

В Минске задержали кардера — он встраивал шиммеры в банкоматы и носил парики
В Минске задержали кардера — он встраивал шиммеры в банкоматы и носил парики
В Минске задержали кардера — он встраивал шиммеры в банкоматы и носил парики

Кардер работал в различных районах Минска, проводил «разведку», менял географию передвижения. Также для конспирации он использовал разную одежду, маски, парики.

В ходе обыска по месту жительства мужчины изъято специальное оборудование, при помощи которого он совершал злодеяния, а также средства маскировки и сопутствующие приспособления.

Теперь возбуждено уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в крупном размере. Проводится дальнейшее расследование.

В управлении по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД рассказали, что такие преступления, как кардинг, утрачивают актуальность для Беларуси, преступники активнее уходят в виртуальное пространство. Отмечается, что большинство таких преступлений на территории Беларуси совершается «гастролерами» из стран ближнего зарубежья. Практически все они раскрываются или на стадии подготовки, или в момент их совершения.

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение банкоматам, встроенным в помещение, подключить услугу SMS-оповещения о расходных операциях по карт-счету, при изъятии карты банкоматом или иных непредвиденных ситуациях моментально сообщать в банковские учреждения.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске задержан злоумышленник, который встраивал в банкоматы шиммеры и похищал реквизиты платежных карт, сообщает официальный Telegram-канал МВД. История берет...
 
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