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Парень снял флаг со здания автовокзала и ударил мужчину в ответ на замечание (видео)

09.10.2020 12:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Инцидент произошел вечером 5 октября на автовокзале «Центральный» в Минске. Молодой человек снял государственный флаг с административного здания, за что получил замечание от проходившего мимо 61-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

На замечание прохожего парень не отреагировал, поэтому пожилой мужчина забрал его рюкзак и потребовал взамен флаг. Однако обмен не состоялся: сначала юноша ударил мужчину в лицо, а после того, как тот упал, нанес еще несколько ударов флагштоком и скрылся.

Милиция установила и задержала хулигана. Им оказался 19-летний житель Узды, студент столичного вуза. Следователи дали правовую оценку действиям молодого человека и возбудили уголовное дело за особо злостное хулиганство. Подозреваемый находится в ИВС.

Фигурант не судим, однако неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за оскорбление, умышленное уничтожение (повреждение) имущества и причинение телесного повреждения.

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел вечером 5 октября на автовокзале «Центральный» в Минске. Молодой человек снял государственный флаг с административного здания, за что получил...
 
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