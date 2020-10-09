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«У нас правовое государство». Перед выходными Лукашенко проводит совещание с силовиками и не только
Источник материала: Onliner
Накануне выходных Александр Лукашенко собрал совещание, на которое вызваны представители довольно разных ведомств. Об этом
Помимо прочего, вчера сообщалось, что готовится доклад по СМИ.
Выступление Александра Лукашенко
У него также возникли вопросы к Министерству образования: «Поведение части студентов показывает их, мягко говоря, небрежное отношение к высшему образованию. Это может привести к утрате его ценности как значимой социальной ступени. Недорабатывают ректоры вузов. В ближайшее время, в течение недели, мы должны решить кадровую проблему по таким вузам».
(будет дополнено)
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Накануне выходных Александр Лукашенко собрал совещание, на которое вызваны представители довольно разных ведомств. Об этом информирует «Пул Первого». По всей...
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