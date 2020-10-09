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«У нас правовое государство». Перед выходными Лукашенко проводит совещание с силовиками и не только

09.10.2020 12:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Накануне выходных Александр Лукашенко собрал совещание, на которое вызваны представители довольно разных ведомств. Об этом информирует «Пул Первого». По всей видимости, будет затронута тема безопасности, которая может пониматься весьма обширно. Участвуют военные, МВД, КГК, КГБ, Минздрав, главы областей и вице-премьеры.

Помимо прочего, вчера сообщалось, что готовится доклад по СМИ.

Выступление Александра Лукашенко цитирует БЕЛТА: «У нас правовое государство, нельзя допустить разгула преступности, чтобы кто-то подумал, что в этих условиях закон не работает. Белорусы голосовали за мир и порядок в стране, и мы обязаны выполнить этот наказ народа. Держа в поле зрения наших прямых оппонентов, мы упускаем нейтральную, но тоже активную часть нашего общества, которая находится, если можно так сказать, между властью и оппозицией. Эти люди хотят стабилизации, отдельные из них находятся в состоянии неопределенности. Поэтому им надо дать четкий ориентир дальнейшего развития общественно-политической ситуации в Беларуси».

У него также возникли вопросы к Министерству образования: «Поведение части студентов показывает их, мягко говоря, небрежное отношение к высшему образованию. Это может привести к утрате его ценности как значимой социальной ступени. Недорабатывают ректоры вузов. В ближайшее время, в течение недели, мы должны решить кадровую проблему по таким вузам».

(будет дополнено)

 
 
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Накануне выходных Александр Лукашенко собрал совещание, на которое вызваны представители довольно разных ведомств. Об этом информирует «Пул Первого». По всей...
 
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