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Ракетный удар по Собору в Нагорном Карабахе. Что стало со святыней - видео
09.10.2020 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Собор Святого Христа Спасителя в Шуши дважды подвергся ракетному удару Вооруженных сил Азербайджана. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян.
На кадрах можно увидеть осколки от снарядов вокруг собора, усыпанный каменными обломками и разбитым стеклом пол здания, а также дыру в потолке.
Президент НКР Араик Арутюнян также прокомментировал на своей странице в социальной сети нанесение ударов по собору, назвав произошедшее актом вандализма, который "идет вразрез с законами человечества и бога".
"Восстановим", - добавил Арутюнян.
В пресс-службе Минобороны Азербайджана, в свою очередь, ранее заявили, что армия республики "не берет на прицел исторические, культурные, в особенности религиозные сооружения и памятники".
"Информация о повреждении церкви в Шуше не имеет ничего общего с боевыми действиями азербайджанской армии", - добавили в ведомстве.
Также сообщается, что в результате
Столкновения между Арменией и Азербайджаном
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Ракетному удару дважды подвергся собор Святого Христа Спасителя в Шуше. Армянская сторона назвала произошедшее актом вандализма, а Азербайджан заявил, что...
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