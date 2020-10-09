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Ракетный удар по Собору в Нагорном Карабахе. Что стало со святыней - видео

09.10.2020 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Собор Святого Христа Спасителя в Шуши дважды подвергся ракетному удару Вооруженных сил Азербайджана. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян.

На кадрах можно увидеть осколки от снарядов вокруг собора, усыпанный каменными обломками и разбитым стеклом пол здания, а также дыру в потолке.

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Президент НКР Араик Арутюнян также прокомментировал на своей странице в социальной сети нанесение ударов по собору, назвав произошедшее актом вандализма, который "идет вразрез с законами человечества и бога".

"Восстановим", - добавил Арутюнян.

В пресс-службе Минобороны Азербайджана, в свою очередь, ранее заявили, что армия республики "не берет на прицел исторические, культурные, в особенности религиозные сооружения и памятники".

"Информация о повреждении церкви в Шуше не имеет ничего общего с боевыми действиями азербайджанской армии", - добавили в ведомстве.

Также сообщается, что в результате второго удара по собору пострадали трое журналистов. Об этом в своих социальных сетях сообщил карабахский омбудсмен Артак Бегларян. По данным информационного центра правительства Армении, один из представителей СМИ - российский журналист Юрий Котенок - был тяжело ранен и прооперирован в больнице Карабаха.

Столкновения между Арменией и Азербайджаном возобновились в Нагорном Карабахе 27 сентября. Ереван и Баку возлагают вину за обострение конфликта в приграничной зоне друг на друга. В обеих странах введено военное положение и объявлена мобилизация.

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Ракетному удару дважды подвергся собор Святого Христа Спасителя в Шуше. Армянская сторона назвала произошедшее актом вандализма, а Азербайджан заявил, что...
 
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