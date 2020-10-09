ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бышок рассказал, чего ждут от Минска западные страны, чтобы вернуть послов

09.10.2020 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Бышок рассказал, чего ждут от Минска западные страны, чтобы вернуть послов

В связи с отъездом иностранных дипломатов из Беларуси "мы видим затянувшийся кризис ― политический и внешнеполитический, который вполне разрешим", считает собеседник Sputnik. 

© Sputnik / Александр Натрускин
Когда Беларусь восстановит отношения с Западом после отзыва послов ― политолог

"Здесь, мне кажется, мяч на стороне действующей белорусской власти, потому что были заявлены конституционные реформы и после них какие-то возможные новые выборы ― то, что может разрешить как внутренние, так и внешнеполитические конфликты", ― отмечает Бышок.

Однако пока все нестабильно и нет четких сроков и понимания, как все будет происходить, такое "дипломатическое снижение" вполне может продолжаться, полагает собеседник.

"Когда Минск объявит дорожные карты по выходу из политического кризиса, тогда мы можем обнаружить замедление ухудшения международных отношений с Беларусью. И возможно, даже послы вернутся, в отличие от нефти дипломаты ― это ресурс возобновляемый", ― рассуждает Бышок.  

Дипломатия во многом ― это демонстрация намерений, поддержки или неподдержки чего-либо, "в данном случае страны Евросоюза говорят о неподдержке действующей власти, но при этом о сохранении дипломатических отношений с Беларусью как государством", резюмирует Бышок.

Напомним, первыми на уходящей неделе Беларусь покинули послы Литвы, Польши и Германии, вслед за ними уехали диппредставители Латвии и Эстонии. Также своих представителей из Минска отозвали Словакия, Чехия Болгария. Кроме того, посольства нескольких стран – членов ЕС прекратили прием заявлений на большинство типов виз от белорусов.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сокращение иностранного дипкорпуса в Беларуси было ожидаемо, но с другой стороны, посольства в стране сохраняются со всеми или большинством своих функций,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Санкции ЕC и Беларуси: пути выхода из кризиса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.10.2020
Mir24.TV Belarus
09.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика