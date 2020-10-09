Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Бышок рассказал, чего ждут от Минска западные страны, чтобы вернуть послов

В связи с отъездом иностранных дипломатов из Беларуси "мы видим затянувшийся кризис ― политический и внешнеполитический, который вполне разрешим", считает собеседник Sputnik.

"Здесь, мне кажется, мяч на стороне действующей белорусской власти, потому что были заявлены конституционные реформы и после них какие-то возможные новые выборы ― то, что может разрешить как внутренние, так и внешнеполитические конфликты", ― отмечает Бышок.

Однако пока все нестабильно и нет четких сроков и понимания, как все будет происходить, такое "дипломатическое снижение" вполне может продолжаться, полагает собеседник.

"Когда Минск объявит дорожные карты по выходу из политического кризиса, тогда мы можем обнаружить замедление ухудшения международных отношений с Беларусью. И возможно, даже послы вернутся, в отличие от нефти дипломаты ― это ресурс возобновляемый", ― рассуждает Бышок.

Дипломатия во многом ― это демонстрация намерений, поддержки или неподдержки чего-либо, "в данном случае страны Евросоюза говорят о неподдержке действующей власти, но при этом о сохранении дипломатических отношений с Беларусью как государством", резюмирует Бышок.

Напомним, первыми на уходящей неделе Беларусь покинули послы Литвы, Польши и Германии, вслед за ними уехали диппредставители Латвии и Эстонии. Также своих представителей из Минска отозвали Словакия, Чехия Болгария. Кроме того, посольства нескольких стран – членов ЕС прекратили прием заявлений на большинство типов виз от белорусов.

Читайте также:

Хроника дипломатических скандалов в Беларуси

дипломатических скандалов в Беларуси Дипломат: у Беларуси нет союзников в ЕС , а контрпартнеров финансируют США

, а контрпартнеров финансируют США В МИД рассказали, чем отвечает Беларусь на санкции ЕС и отдельных стран