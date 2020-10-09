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Бышок рассказал, чего ждут от Минска западные страны, чтобы вернуть послов
09.10.2020 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В связи с отъездом иностранных дипломатов из Беларуси "мы видим затянувшийся кризис ― политический и внешнеполитический, который вполне разрешим", считает собеседник Sputnik.
© Sputnik / Александр Натрускин
"Здесь, мне кажется, мяч на стороне действующей белорусской власти, потому что были заявлены конституционные реформы и после них какие-то возможные новые выборы ― то, что может разрешить как внутренние, так и внешнеполитические конфликты", ― отмечает Бышок.
Однако пока все нестабильно и нет четких сроков и понимания, как все будет происходить, такое "дипломатическое снижение" вполне может продолжаться, полагает собеседник.
"Когда Минск объявит дорожные карты по выходу из политического кризиса, тогда мы можем обнаружить замедление ухудшения международных отношений с Беларусью. И возможно, даже послы вернутся, в отличие от нефти дипломаты ― это ресурс возобновляемый", ― рассуждает Бышок.
Дипломатия во многом ― это демонстрация намерений, поддержки или неподдержки чего-либо, "в данном случае страны Евросоюза говорят о неподдержке действующей власти, но при этом о сохранении дипломатических отношений с Беларусью как государством", резюмирует Бышок.
Напомним, первыми на уходящей неделе Беларусь покинули послы Литвы, Польши и Германии, вслед за ними уехали диппредставители Латвии и Эстонии. Также своих представителей из Минска
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