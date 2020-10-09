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Санкции ЕC и Беларуси: пути выхода из кризиса
09.10.2020 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Евросоюз опубликовал санкционный список в отношении Беларуси. В него вошли около 40 представителей белорусских властей, при этом президента Александра Лукашенко туда пока не включили в надежде на диалог. Минск создал ответный список невъездных в страну европейских политиков и отозвал послов в Польше и Литве для консультаций. И ЕС, и Беларусь ввели пока только визовые ограничения, не трогая экономические секторы в отношении предприятий друг друга. На этой неделе стало известно о решении отзыва послов ряда европейских стран.
Какие шаги должны сделать Беларусь и ЕС для возобновления диалога, как решение проблемы санкций видит Россия, ближайший союзник Беларуси – на эти и другие вопросы ответят участники встречи:
в Минске:
в Москве:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в понедельник, 12 октября, в 13:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.
Свои вопросы вы можете прислать:
тел +375 (29) 550 06 31 (Telegram), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp).
Павел Антонов
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