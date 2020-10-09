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Санкции ЕC и Беларуси: пути выхода из кризиса

09.10.2020 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Евросоюз опубликовал санкционный список в отношении Беларуси. В него вошли около 40 представителей белорусских властей, при этом президента Александра Лукашенко туда пока не включили в надежде на диалог. Минск создал ответный список невъездных в страну европейских политиков и отозвал послов в Польше и Литве для консультаций. И ЕС, и Беларусь ввели пока только визовые ограничения, не трогая экономические секторы в отношении предприятий друг друга. На этой неделе стало известно о решении отзыва послов ряда европейских стран.

Какие шаги должны сделать Беларусь и ЕС для возобновления диалога, как решение проблемы санкций видит Россия, ближайший союзник Беларуси – на эти и другие вопросы ответят участники встречи:

в Минске:

  • заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег ГАЙДУКЕВИЧ;
  • директор Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений ПРЕЙГЕРМАН.

в Москве:

  • член Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем ТУРОВ;
  • генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей КОРТУНОВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в понедельник, 12 октября, в 13:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.

Свои вопросы вы можете прислать:

p.antonov@sputniknews.com,

тел +375 (29) 550 06 31 (Telegram), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp). 

Павел Антонов

 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник, 12 октября, в 13:00, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Минск – Москва на тему "Санкции Евросоюза и Беларуси: как белорусские...
 
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