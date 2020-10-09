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Это надо видеть. Адвокаты создали ВИА «Правовой дефолт» и поют песни, которые Знак пишет в СИЗО
Источник материала: KYKY>
Уже месяц адвокат, представитель КС Максим Знак находится в тюрьме по обвинению в захвате власти. Его коллеги в голос говорят, что задержание Знака (как и много другое, что сейчас происходит в стране) – незаконно.
Чтобы поддержать Максима, адвокаты митрий Лаевский, Владимир Пыльченко, Евгений Пыльченко и Юлия Стальмахова создали ВИА «Правовой дефолт». И уже записали первую песню – это трек «Бульба» на стихи Максима Знака, которые он прислал из СИЗО.
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Уже месяц адвокат, представитель КС Максим Знак находится в тюрьме по обвинению в захвате власти. Его коллеги в голос говорят, что задержание Знака (как и много...
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