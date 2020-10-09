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Apple ответила на заявление Дурова о том, что компания вынуждает его блокировать каналы со сливами про беларуских силовиков
Источник материала: KYKY>
Apple отвергла слова Павла Дурова о том, что требовала от Telegram удалять беларуские каналы со сливами личных данных силовиков. Команде мессенджера лишь озвучили жалобы пользователей, а в Telegram согласились их проверить и предпринять действия, утверждают в компании. Об этом TJ
В компании отметили, что связались с командой мессенджера и отдали ей запросы пользователей о раскрытии личных данных, в том числе имен и контактных номеров телефонов. При этом юзеры не давали на это согласия.
В Apple утверждают, что не просили удалять какие-либо каналы. Но потребовали немедленно убрать любую информацию, раскрывающую чьи-либо данные в интернете без согласия этих лиц, а также контент, нацеленный на конкретных людей в соответствии с правилами App Store.
Во время обсуждения вопроса команда Telegram не выдвигала возражений и сама заявила, что проведёт проверку информации и предоставит отчёт после завершения расследования, пояснили в Apple. В компании напомнили, что стремятся к тому, чтобы приложения в App Store не содержали контент, который способен причинить вред или спровоцировать людей.
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Apple ответила на заявление Дурова о том, что компания вынуждает его блокировать каналы со сливами про беларуских силовиков
Apple отвергла слова Павла Дурова о том, что требовала от Telegram удалять беларуские каналы со сливами личных данных силовиков. Команде мессенджера лишь озвучили...
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