Надежда Скардино отреагировала на увольнение фристайлистки Романовской

Источник материала: Ежедневник

Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино высказалась об уволивших лучшую спортсменку Беларуси-2019 Романовскую: «Им неведомо, что такое любовь, сострадание, уважение».

По официальной версии Александру уволили за прогулы. По словам Саши, их причина в том, что она помогала отцу, возила его в больницу после инсульта на реабилитацию. Если люди, отвечающие за увольнение, ее знали, это означает одно: они глубоко несчастные люди. Мне их жаль, потому что им неведомо, что такое любовь, сострадание, уважение, сопереживание и гуманность. А это основные чувства, которые нужны для нормальной жизни в обществе, для ощущения себя нужным, полноценным и счастливым человеком, пишет pressball.by .

Саша — превосходная спортсменка и прекрасный человек. Тяжело видеть и тем более понимать, что человек, который защищал честь страны и мог бы это еще делать не один год, абсолютно ей не нужен... Вернее, той структуре, которая ее уволила. Стране Саша как раз-таки нужна!

Напомним, лучшую спортсменку 2019 года в Беларуси, двукратную золотую медалистку всемирной универсиады и чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую уволили за прогул. Об этом 6 октября сообщил главный тренер национальной сборной по фристайлу Николай Козеко. Известная спортсменка не раз высказывалась против насилия, подписала письмо-обращение к белорусским властям, состоит в неофициальном Свободном объединения спортсменов Беларуси, сообщает kp.by.