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Как распознать инсульт? Проверьте себя в несложном тесте
Источник материала: Tut.by
Инсульт — это острое нарушение кровообращения в головном мозге. Это заболевание относят к числу смертельно опасных и достаточно стремительно развивающихся. HEALTH.TUT.BY рекомендует проверить свои знания в простом тесте.
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Инсульт - это острое нарушение кровообращения в головном мозге. Это заболевание относят к числу смертельно опасных и достаточно стремительно развивающихся....
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