«Ведете себя, как испуганный страус». Работники электротехнического завода обратились к профсоюзу «Белпрофмаш»

Источник материала: Tut.by

Работники Минского электротехнического завода имени Козлова записали видеообращение к Белорусскому профсоюзу работников отраслей промышленности «Белпрофмашу». В нем они выразили свое мнение по поводу его работы и сообщили, что «расстаются с ним по совести».





Видео длится чуть меньше двух минут. На нем работники Минского электротехнического завода дают ответ на официальное обращение профсоюза «Белпрофмаш».

— «Белпрофмаш» заявил, что не может оставаться в стороне от происходящего в Республике Беларусь. Конечно не можете, уважаемый «Белпрофмаш», состоящий из граждан Беларуси. И мы — граждане — не можем. Мы говорили об этом, мы выходили на забастовки, право на которые нам обеспечивает Конституция Республики Беларусь. Вы помогли своим людям отстоять свое право на эти забастовки? Нет. Вы позволили работодателям препятствовать реализации конституционных прав, свобод и гарантий граждан Республики Беларусь. А ведь эта реализация, с ваших слов, является высшей целью и ценностью общества и государства, — говорят работники предприятия.

Но они вспоминают, как профсоюз пропустил у них на заводе в действие приказ, в котором руководитель запретил выражение несогласия с насилием и беззаконием.

— Что после этого стоят ваши слова «Профсоюз „Белпрофмаш“ всегда стоит на защите работников — членов профсоюза»? Ничего! Мы просим защитить нашу гражданскую позицию. Где вы? Мы вас не видим. Но слышим ваш посыл в следующей фразе: «Профсоюз „Белпрофмаш“ поддерживает требования обеспечить безопасность людей и прекратить чрезмерное применение силы, а также необоснованные задержания». По отношению к кому? К законопослушным гражданам. Но вы не оспариваете тот факт, что запрет на выражение своей гражданской позиции сам по себе противозаконен, — отмечают заводчане. — И вы отдаете своих людей под незаконные штрафы, задержания, как только они отработали, обеспечили взнос в вашу кассу и вышли за ворота предприятия. Вы хотите сказать, что по окончании рабочего дня членство в профсоюзе заканчивается? Вы хотите подчеркнуть, что на территории предприятия заканчивается гражданство? Что ж, любезные, если вы ориентированы на преступный режим, то вы на верном пути.

Но работники говорят, что это не их путь. Что они хотят работать в свободной, демократической стране и состоять в профсоюзе, который поддерживает их, а не действующую власть.

— Как видите, мы не предъявляем вам никаких финансовых претензий. Ваша первичная организация на электротехническом заводе исправно выплачивает членам «Белпрофмаша» сезонные плюшки — овощные, новогодние, на некоторые другие праздники. Наши дети ездят в лагеря за 10% стоимости, а мы имеем возможность бесплатно посещать концерты, а также зарабатывать на участии в спортивных состязаниях. Вы умело делите материальные резервы, заработанные нашим честным трудом. Но когда дело касается защиты наших законных трудовых прав на производстве, ведете себя, как испуганный страус, забываете свои обязанности проявлять инициативу по защите нас — рабочих. Мы расстаемся с вами по-совести! — заключили работники завода.