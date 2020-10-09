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Apple заявила, что не требовала удалить телеграм-каналы по деанонимизации белорусских силовиков

09.10.2020 13:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Apple отвергла слова Павла Дурова о том, что требовала от Telegram удалять белорусские каналы с данными силовиков. Команде мессенджера передали жалобы пользователей, а в Telegram согласились их проверить и предпринять действия, утверждают в компании. Об этом TJournal рассказали представители Apple.


Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Christian Wiediger / Unsplash

В компании отметили, что связались с командой мессенджера и передали запросы пользователей о раскрытии личных данных, в том числе имен и контактных номеров телефонов. При этом пользователи не давали на это согласия.

В Apple утверждают, что не требовали удалять какие-либо каналы. Но потребовали немедленно удалить любую информацию, раскрывающую чьи-либо данные в интернете без согласия этих лиц, а также контент, нацеленный на конкретных людей в соответствии с правилами App Store.

Во время обсуждения вопроса команда Telegram не выдвигала возражений и сама заявила, что проведет проверку информации и предоставит отчет после завершения расследования, пояснили в Apple. В компании напомнили, что стремятся к тому, чтобы приложения в App Store не создавали опасных ситуаций для пользователей и не содержали контент, который может причинить вред или спровоцировать людей.

Напомним: основатель Telegram Павел Дуров 8 октября сообщил, что Apple требует закрыть три телеграм-канала, где выкладываются личные данные белорусских силовиков. Глава телеграм отметил, что ситуация «не черно-белая», но обвинил Apple в отсутствии выбора.

 
 
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Но компания все же потребовала удалить отдельную информацию с личными данными пользователей.
 
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