Apple заявила, что не требовала удалить телеграм-каналы по деанонимизации белорусских силовиков

Источник материала: Tut.by

Apple отвергла слова Павла Дурова о том, что требовала от Telegram удалять белорусские каналы с данными силовиков. Команде мессенджера передали жалобы пользователей, а в Telegram согласились их проверить и предпринять действия, утверждают в компании. Об этом TJournal рассказали представители Apple.



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Christian Wiediger / Unsplash

В компании отметили, что связались с командой мессенджера и передали запросы пользователей о раскрытии личных данных, в том числе имен и контактных номеров телефонов. При этом пользователи не давали на это согласия.

В Apple утверждают, что не требовали удалять какие-либо каналы. Но потребовали немедленно удалить любую информацию, раскрывающую чьи-либо данные в интернете без согласия этих лиц, а также контент, нацеленный на конкретных людей в соответствии с правилами App Store.

Во время обсуждения вопроса команда Telegram не выдвигала возражений и сама заявила, что проведет проверку информации и предоставит отчет после завершения расследования, пояснили в Apple. В компании напомнили, что стремятся к тому, чтобы приложения в App Store не создавали опасных ситуаций для пользователей и не содержали контент, который может причинить вред или спровоцировать людей.

Напомним: основатель Telegram Павел Дуров 8 октября сообщил , что Apple требует закрыть три телеграм-канала, где выкладываются личные данные белорусских силовиков. Глава телеграм отметил, что ситуация «не черно-белая», но обвинил Apple в отсутствии выбора.