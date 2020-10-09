Объявлен лауреат Нобелевской премии мира

Лауреатом Нобелевской премии мира за 2020 год стала Всемирная продовольственная программа ООН.





Как сообщил сегодня Нобелевский комитет в Осло, пишет DW , награда присуждена «за усилия в борьбе с голодом, за вклад в улучшение условий по достижению мира в конфликтных регионах и за деятельность в качестве движущей силой в предотвращении использования голода как орудия войны и конфликтов».

Нобелевская премия мира считается важнейшей в мире политической наградой.

В этом году жюри выбирало из 318 номинантов, среди которых были 211 человек и 107 организаций.

Размер Нобелевской премии в 2020 году увеличен с 9 до 10 миллионов шведских крон (в пересчете около 956 тысяч евро). Из-за пандемии заболевания COVID-19 церемония вручения наград в Стокгольмском концертном зале 10 декабря не состоится: ее заменит телевизионная церемония с включениями из нескольких стран.

Нобелевскую премию мира планируют вручить лауреату в университете Осло.