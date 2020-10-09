В Беларуси пройдут очередные масштабные военные учения

В командно-штабных учениях «Нерушимое братство — 2020», которые пройдут 12-16 октября на полигоне Лосвидо в Витебской области, примут участие более 700 человек из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).





Как сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси, к маневрам привлекут военнослужащих государств ОДКБ, оперативные группы объединенного штаба и секретариата организации, полицейские и милицейские силы, а также подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям.

Во время учений планируется задействовать свыше 100 единиц военной и специальной техники, включая вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

В качестве наблюдателей приглашены представители Международного комитета Красного креста.

«На первом этапе «Нерушимого братства — 2020» будет осуществляться подготовка миротворческой операции Коллективными миротворческими силами (КМС) ОДКБ, — отметили в военном ведомстве. — В ходе второго этапа учений предусмотрен розыгрыш практических действий подразделений КМС ОДКБ в ходе ведения операции по поддержанию мира».

Учения проводятся ежегодно с 2012 года на территории стран — участниц ОДКБ.

В текущем году по причине вооруженного конфликта в регионе Нагорного Карабаха в маневрах не будет участвовать военный контингент Армении.