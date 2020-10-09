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В барановичском ИВС изменили правила приема передач

09.10.2020 13:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В изоляторе временного содержания Барановичей, в который в последнее время отправляют задержанных на акциях протеста в Минске, изменились правила приема передач.

В барановичском ИВС изменили правила приема передач

Как сообщает правозащитный центр «Весна», в настоящее время передачи в ИВС принимаются только по четвергам с 09:00 до 16:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00).

 
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В изоляторе временного содержания Барановичей, в который в последнее время отправляют задержанных на акциях протеста в Минске, изменились правила приема передач.
 
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