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В барановичском ИВС изменили правила приема передач
Источник материала: Навiны
В изоляторе временного содержания Барановичей, в который в последнее время отправляют задержанных на акциях протеста в Минске, изменились правила приема передач.
Как сообщает правозащитный центр «Весна», в настоящее время передачи в ИВС принимаются только по четвергам с 09:00 до 16:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00).
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В изоляторе временного содержания Барановичей, в который в последнее время отправляют задержанных на акциях протеста в Минске, изменились правила приема передач.
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