В барановичском ИВС изменили правила приема передач

В изоляторе временного содержания Барановичей, в который в последнее время отправляют задержанных на акциях протеста в Минске, изменились правила приема передач.





Как сообщает правозащитный центр «Весна», в настоящее время передачи в ИВС принимаются только по четвергам с 09:00 до 16:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00).