Лукашенко высказался о студентах, профсоюзах и кадровой политике

Источник материала: АФН

На прошедшем сегодня совещании Лукашенко указал направления, где властям следует пожестче завернуть гайки. Одним из таких направлений он назвал кадровую политику.

«Наиважнейший вопрос, который сейчас перед нами стоит, - надежность. Мы уж слишком вольно себя чувствовали в подборе и назначении кадров. А потом некоторые "переобулись". И "переобулись" ведь те, которых мы вырастили на своих руках. Поэтому надежность, патриотизм, преданность идеям народа выдвигаются на первое место", - потребовал он.

Еще одно направление – студенты, сказал пенсионер и заявил, что в течение недели сменит ректоров ряда вузов. Те, кто допустил силовиков в помещения вузов для задержания студентов, безусловно, сохранят за собой должности.

"Поведение части студентов показывает их, мягко говоря, небрежное отношение к высшему образованию. Это может привести к утрате его ценности как значимой социальной ступени. Недорабатывают ректоры вузов. В ближайшее время, в течение недели, мы должны решить кадровую проблему по таким вузам", - потребовал Лукашенко.

Прошелся он и по профсоюзам: "В большей части председатели профсоюзных организаций не поддались политическому ажиотажу. Они здорово сработали на выборах и эту непростую ношу несут и сейчас. Но есть лидеры, особенно первичек, которые на предприятиях должны были быть на передовой. Некоторые ушли в тень, а отдельные спрятались под плинтус. Нам нужно немедленно пересмотреть подходы в работе профсоюзной вертикали, направив усилия на формирование доверительного взаимодействия руководства предприятий и трудящихся. Профсоюзам, как и любой другой организации, в том числе и молодежной, надо найти конкретную работу и показать населению, что они занимаются делом".

«Особая задача профсоюзов - контроль за организацией общественного питания, формированием цен в торговле и на коммунальные услуги», - сказал Лукашенко.