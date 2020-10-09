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Лукашенко: Журналистика не должна быть памяркоўнай

09.10.2020 13:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко на совещании по актуальным вопросам потребовал в ближайшее время завершить формирование коллективов в основных СМИ.

"Контроль в этом плане за администрацией президента. Должно остаться мощное ядро, готовое отстаивать тот самый информационный суверенитет точно, филигранно, прицельно, а главное - наступательно. Надо было, чтобы прошло два месяца, чтобы наши основные телевизионные каналы и другие СМИ работали так, как сейчас. Это надо делать постоянно. Журналистика должна наконец перестать быть "памяркоўнай", как это было у нас принято до нынешних времен. И я тоже в этом плане не снимаю с себя вины", - заявил он.

По мнению пенсионера, государство должно проводить более настойчивую информационную политику в интернете, вести ее наступательно, но без фейков.

 
 
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Лукашенко на совещании по актуальным вопросам потребовал в ближайшее время завершить формирование коллективов в основных СМИ.
 
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