Александр Герасименя: нашим спортивным чиновникам наплевать на спорт и спортсменов

















- У твоего мужа могут быть проблемы из-за такой активной радикальной жены?





- Конечно. Может, как-то будут пытаться ковырять со всех сторон. Сейчас начались у всех проверки, откуда-то приезжают какие-то люди, которые следят, чтобы ты посещал все тренировки. Столько лет жили спокойно, а сейчас приезжают — с чего это вдруг?





- Как это происходит? У тебя муж на работе, он должен ходить и тренироваться, так? Приезжают какие-то люди и смотрят, на месте ли он?





- Конечно. Тут есть тонкий момент. Спортсмены высокого класса сами знают, какая нагрузка им необходима. По контракту у нас прописано, что мы должны 8 часов, как любой рабочий на заводе или на ферме, быть на работе. Но! Мне не нужно находиться в бассейне 8 часов, чтобы стать чемпионкой. Мне нужно прийти, два часа отработать, и уйти. Я знаю это, мой тренер знает это, окружение знает. Но наших чиновников сейчас это не волнует. Они начинают спортсменов прессовать неприсутствием на тренировках. И этим самым находят повод, чтобы уволить человека. Представляете, как это дико? Как сейчас нашим спортивным чиновникам наплевать на спорт и спортивные достижения, на спортсменов, которые пахали столько лет? Только ради непонятно чего.





- Из пловцов кто-то попал под это?





- Нет, это в принципе все те, кто высказал свое мнение, кто каким-то образом не согласен с текущим положением дел. Им находят юридические моменты, как их уволить, как им не дать возможность продолжить спортивную деятельности, защищать честь свое страны. Некоторых еще не уволили, потому что не нашли лазейку (интервью записывалось 30 сентября — прим. ). Приходится ходить два раза в день на тренировки... Насколько это дико!





Прессбол. По ходу программы Герасименя отметила, что Цуркин полностью разделяет ее гражданскую позицию, но публично не высказывается, пишет







