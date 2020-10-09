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Лукашенко анонсировал отставки ректоров

09.10.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На прошедшем сегодня совещании Лукашенко указал направления, где властям следует пожестче завернуть гайки. Одним из таких направлений он назвал кадровую политику.




«Наиважнейший вопрос, который сейчас перед нами стоит, - надежность. Мы уж слишком вольно себя чувствовали в подборе и назначении кадров. А потом некоторые "переобулись". И "переобулись" ведь те, которых мы вырастили на своих руках. Поэтому надежность, патриотизм, преданность идеям народа выдвигаются на первое место", - потребовал он.

Еще одно направление – студенты, сказал пенсионер и заявил, что в течение недели сменит ректоров ряда вузов. Те, кто допустил силовиков в помещения вузов для задержания студентов, безусловно, сохранят за собой должности.

"Поведение части студентов показывает их, мягко говоря, небрежное отношение к высшему образованию. Это может привести к утрате его ценности как значимой социальной ступени. Недорабатывают ректоры вузов. В ближайшее время, в течение недели, мы должны решить кадровую проблему по таким вузам", - потребовал Лукашенко.
 
 
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На прошедшем сегодня совещании Лукашенко указал направления, где властям следует пожестче завернуть гайки. Одним из таких направлений он назвал кадровую...
 
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