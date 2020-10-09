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Раз денег хватает на омоновцев, то должно хватить и на больницы: блготворительная инициатива отказалась помогать государству
Источник материала: Партизан
Проект корпоративной социальной ответственности ByCovid19, который поддержал медиков весной на общую сумму более $1,7 млн, отказался от продления на осень. Сейчас инициатива не видит возможности сотрудничать с государством: Андрею Стрижаку и Андрею Ткачеву, сооснователям инициативы, пришлось покинуть Беларусь из-за политического преследования. Последний во время одной из мирных акций был задержан, избит и подвергнут пыткам.
Проект MolaMola, благодаря которому был возможен сбор средств на различные инициативы, в том числе на BYCOVID19, закрыт и заблокирован властями. Его сооснователь Эдуард Бабарико находится в СИЗО.
Создатели инициативы больше не видят необходимости помогать государству.
«Раз денег хватает на оплату работы сотен омоновцев, оплату за посещение провластных митингов, закупку партий бронежилетов и прочего оборудования для войны против своего народа, то денег должно хватать и на покупку средств индивидуальной защиты для медиков, аппаратов ИВЛ, а также оплаты сверхурочной работы в лечебных учреждениях», — сообщает инициатива в своем телеграм-канале.
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Раз денег хватает на омоновцев, то должно хватить и на больницы: блготворительная инициатива отказалась помогать государству
Проект корпоративной социальной ответственности ByCovid19, который поддержал медиков весной на общую сумму более $1,7 млн, отказался от продления на осень. Сейчас...
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