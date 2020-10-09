МИД Беларуси начал выдачу аккредитаций журналистам зарубежныхСМИ. Первым получил ТАСС













"С сегодняшнего дня мы начинаем выдачу аккредитаций - постоянных и временных. Решением комиссии уже принято решение об аккредитации около 70 представителей зарубежных средств массовой информации", - отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства.





Глаз уточнил, что в МИД продолжают поступать заявки на получение временных и постоянных аккредитаций. "Следующее заседание комиссии планируется провести через две недели", - отметил пресс-секретарь МИД.





Корреспондент ТАСС стал первым, кто получил карточку об аккредитации.





Напомним, что 2 октября МИД сообщил, что в стране введено в действие новое положение о порядке аккредитации журналистов иностранных СМИ, при этом действие выданных ранее МИД республики аккредитационных карточек официально было прекращено. Таким образом, журналисты зарубежных СМИ оказались без права работы в стране.







