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МИД Беларуси начал выдачу аккредитаций журналистам зарубежныхСМИ. Первым получил ТАСС

09.10.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство иностранных дел Беларуси приступило к выдаче журналистам иностранных средств массовой информации аккредитационных карточек нового образца. Об этом сообщил ТАСС в пятницу пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.




"С сегодняшнего дня мы начинаем выдачу аккредитаций - постоянных и временных. Решением комиссии уже принято решение об аккредитации около 70 представителей зарубежных средств массовой информации", - отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Глаз уточнил, что в МИД продолжают поступать заявки на получение временных и постоянных аккредитаций. "Следующее заседание комиссии планируется провести через две недели", - отметил пресс-секретарь МИД.

Корреспондент ТАСС стал первым, кто получил карточку об аккредитации.

Напомним, что 2 октября МИД сообщил, что в стране введено в действие новое положение о порядке аккредитации журналистов иностранных СМИ, при этом действие выданных ранее МИД республики аккредитационных карточек официально было прекращено. Таким образом, журналисты зарубежных СМИ оказались без права работы в стране.
 
 
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Министерство иностранных дел Беларуси приступило к выдаче журналистам иностранных средств массовой информации аккредитационных карточек нового образца. Об этом...
 
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