Нобелевскую премию мира дали гуманитарной организации ООН

Ранее сообщалось о номинации на Нобелевскую премию мира президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и его соперника на предстоящих выборах Джо Байдена, оппозиционного российского политика Алексея Навального и других лиц.





В прошлом году Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али «за усилия по достижению мира и международной кооперации и, в частности, за решительную инициативу для разрешения пограничного конфликта с соседней Эритреей».





Размер Нобелевской премии в 2020 году увеличен по сравнению с прошлым годом на 1 млн шведских крон, до 10 млн шведских крон ($1,12 млн).





В 2020 году Нобелевская неделя началась 5 октября, когда были названы лауреаты премии по медицине. Ими стали американские ученые Чарльз Райс и Харви Олтер, а также британец Майкл Хоутон, получившие награду за открытие вируса гепатита C. Это помогло создать способы лечения болезни и предотвратить ее распространение при переливании крови.





6 октября было объявлено о присуждении премии по физике за работы по изучению черных дыр. Британец Роджер Пенроуз получил половину премии за открытие, что «образование черных дыр служит надежным подтверждением общей теории относительности», а американцы Райнхард Генцель и Андреа Гез — за «открытие супермассивного компактного объекта в центре галактики».





7 октября стало известно, что Нобелевки по химии удостоены за разработку «генетических ножниц» американка Дженнифер Дудна и француженка Эмманюэль Шарпантье.





8 октября лауреатом премии по литературе была названа американская поэтесса Луиза Глик, которую в России чаще называют Глюк.







