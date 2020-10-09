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Спутниковый интернет Илона Маска начнут тестировать в США и Канаде

09.10.2020 13:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что на околоземной орбите находится достаточное количество спутников глобального интернета Starlink для того, чтобы запустить публичное тестирование проекта. Довольно широкая публичная бета развернется на севере США и юге Канады.

Об этом в своем Twitter написал Илон Маск после того, как на орбиту были выведены еще 60 спутников группировки Starlink. Вскоре к тестированию, помимо США и Канады, присоединятся и другие страны. Пока все упирается в одобрение соответствующих государственных регуляторов.

На данный момент число спутников Starlink на орбите превышает 700 штук. В целом планируется, что на орбиту будут выведены 12 000 спутников, которые обеспечат интернетом даже самые удаленные уголки планеты.

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Глава SpaceX Илон Маск заявил, что на околоземной орбите находится достаточное количество спутников глобального интернета Starlink для того, чтобы запустить публичное...
 
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