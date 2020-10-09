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Лукашенко намерен в течение недели решить «кадровую проблему» в вузах
Источник материала: Onliner
Как сообщалось, Александр Лукашенко проводит
Очевидно, за действия студентов придется отдуваться и педагогической общественности.
Слова Лукашенко
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Как сообщалось, Александр Лукашенко проводит массированное совещание, на которое вызваны представители самых разных сфер. Одна из поднятых им тем — то, что...
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