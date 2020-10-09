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Лукашенко намерен в течение недели решить «кадровую проблему» в вузах

09.10.2020 13:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как сообщалось, Александр Лукашенко проводит массированное совещание, на которое вызваны представители самых разных сфер. Одна из поднятых им тем — то, что происходит сегодня в системе образования. А там происходит много всего: студенты сидят на ступеньках, поют, рисуют плакаты... Некоторых задерживают. В этой связи Лукашенко заметил, что придется что-то менять с кадрами.

Очевидно, за действия студентов придется отдуваться и педагогической общественности.

Слова Лукашенко приводит БЕЛТА: «Поведение части студентов показывает их, мягко говоря, небрежное отношение к высшему образованию. Это может привести к утрате его ценности как значимой социальной ступени. Недорабатывают ректоры вузов. В ближайшее время, в течение недели, мы должны решить кадровую проблему по таким вузам».

 
 
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Как сообщалось, Александр Лукашенко проводит массированное совещание, на которое вызваны представители самых разных сфер. Одна из поднятых им тем — то, что...
 
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