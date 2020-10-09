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ЦИК аннулировал результаты выборов, премьер подал в отставку, президент готов уйти с поста. Главное о событиях в Кыргызстане

09.10.2020 13:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

За несколько дней после парламентских выборов ситуация в Кыргызстане стремительно развилась. Уличные протесты и захват главных административных зданий в итоге привели к отставке правительства и премьера страны. А вот президент Сооронбай Жээнбеков даже заявил, что готов уйти с поста, когда «страна встанет на путь законности». О том, что сейчас происходит в Кыргызстане, рассказываем в нашем кратком ликбезе.

Итак, последние новости

  • ЦИК Кыргызстана аннулировал результаты выборов и назначил повторные — через месяц. Какие партии и в каком составе примут в них участие, пока неизвестно.
  • Правительство и премьер-министр Кыргызстана ушли в отставку. Отмечается, что они будут исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.
  • Президент Сааранбай Жээнбеков назвал условия, при которых может покинуть свой пост. Кстати, самопровозглашенный премьер Садыр Жапаров предложил не менять президента, а дать ему доработать свой срок.
ЦИК аннулировал результаты выборов, премьер подал в отставку, президент готов уйти с поста. Главное о событиях в Кыргызстане

Что сейчас происходит на улицах Кыргызстана? Протесты продолжаются?

Они стали другими. Киргизы устраивают импровизированные митинги в поддержку разных сторон. Собственно, туда сейчас и перетекло обсуждение насущных проблем.

Напомним, всего за одну ночь поствыборных акций демонстранты заняли Белый дом, в котором обычно заседают президент и парламент. Та же судьба настигла здания Комитета национальной безопасности и телевидения. В стычках с милицией пострадало более 1,2 тыс. человек, один демонстрант погиб.

На следующий день группы людей попытались разграбить магазины и торговые центры, но их остановили народные дружины. А вот полиция Бишкека сообщила, что за предыдущую ночь в городе не зафиксировали погромов и мародерства.

А как настроение у действующей власти?

На самом деле немного нервно.

ЦИК Кыргызстана аннулировал результаты парламентских выборов и назначил проведение новых. Правительство и премьер ушли в отставку — сегодня президент подписал такой указ. Сам Сооронбай Жээнбеков до сих пор не сложил свои полномочия, но заявил, что готов это сделать при определенных условиях. А именно после того, как «будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности».

Пока он обращается к киргизам только по видеосвязи, его точное местонахождение неизвестно.

ЦИК аннулировал результаты выборов, премьер подал в отставку, президент готов уйти с поста. Главное о событиях в Кыргызстане

По мнению  аналитиков «Московского центра Карнеги» Александра Габуева и Темура Умарова, Жээнбеков еще находится во власти, потому что не повторяет ошибку своего предшественника Курманбека Бакиева, свергнутого в 2010 году. Тот в революционной ситуации велел стрелять по штурмовавшей Белый дом толпе. В итоге он потерял и власть, и шансы на участие в политическом процессе после своего свержения.

Но по сути Жээнбеков уже не контролирует ситуацию ни в столице, ни в рядах силовиков. А вот его главный противник, экс-президент Алмазбек Атамбаев, после освобождения демонстрантами из следственного изолятора оказался на свободе.

ЦИК аннулировал результаты выборов, премьер подал в отставку, президент готов уйти с поста. Главное о событиях в Кыргызстане

Кто может получить власть в случае победы оппозиции?

На этот вопрос точного ответа пока нет ни у кого.

По мнению аналитиков Габуева и Умарова, сейчас в стране идет борьба за власть между региональными группировками, маскирующимися под политические партии.

— Груз накопленных обид между ведущими политиками, озлобленность общества и отсутствие скорых перспектив восстановления экономики делают ситуацию особенно опасной. Тем более что глобальные и региональные державы, которые могли бы повлиять на ситуацию, заняты своими проблемами и не спешат вмешиваться, — отмечают аналитики.

По их словам, «политики, нынешние и бывшие чиновники, силовики, бизнесмены и лидеры преступного мира собирают сторонников и ведут переговоры всех со всеми о будущих альянсах».

— Ситуацию нельзя назвать даже двоевластием — власть в Кыргызстане временно разбилась на множество осколков.

На исход ситуации значительно может повлиять воинственная настроенность Алмазбека Атамбаева. Нынешнего и бывшего президентов Кыргызстана на самом деле тесно связывает личная история: Жээнбеков был преемником Атамбаева. Затем они поссорились, и в августе 2019 года Атамбаев оказался за решеткой вместе со своими сторонниками. Но теперь он на свободе, и развитие ситуации спрогнозировать сложно.

ЦИК аннулировал результаты выборов, премьер подал в отставку, президент готов уйти с поста. Главное о событиях в Кыргызстане

К тому же среди глав всех соперничающих кланов нет доверия друг к другу: возле каждого мелкого поста сейчас идет своя борьба.

— В этой ситуации самый оптимистичный сценарий — новые парламентские выборы, которые позволят избрать относительно представительный состав депутатов, выражающих интересы основных региональных группировок. Одним из требований может стать амнистия для Атамбаева и его сторонников — при условии сохранения Жээнбековым своего кресла. На следующем этапе стороны могут договориться и о новых выборах президента. Менее оптимистичный, но куда более реальный пока сценарий — затяжное противостояние всех против всех, — добавляют аналитики.

 
 
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За несколько дней после парламентских выборов ситуация в Кыргызстане стремительно развилась. Уличные протесты и захват главных административных зданий в итоге...
 
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