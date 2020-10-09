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ЦИК аннулировал результаты выборов, премьер подал в отставку, президент готов уйти с поста. Главное о событиях в Кыргызстане
Источник материала: Onliner
За несколько дней после парламентских выборов ситуация в Кыргызстане стремительно развилась. Уличные протесты и захват главных административных зданий в итоге привели к отставке правительства и премьера страны. А вот президент Сооронбай Жээнбеков даже заявил, что готов уйти с поста, когда «страна встанет на путь законности». О том, что сейчас происходит в Кыргызстане, рассказываем в нашем кратком ликбезе.
Итак, последние новости
Что сейчас происходит на улицах Кыргызстана? Протесты продолжаются?
Они стали другими. Киргизы устраивают импровизированные митинги в поддержку разных сторон. Собственно, туда сейчас и перетекло обсуждение насущных проблем.
Напомним, всего за одну ночь поствыборных акций демонстранты заняли Белый дом, в котором обычно заседают президент и парламент. Та же судьба настигла здания Комитета национальной безопасности и телевидения. В стычках с милицией
На следующий день группы людей попытались разграбить магазины и торговые центры, но их остановили народные дружины. А вот полиция Бишкека
А как настроение у действующей власти?
На самом деле немного нервно.
ЦИК Кыргызстана аннулировал результаты парламентских выборов и назначил проведение новых. Правительство и премьер ушли в отставку — сегодня президент
Пока он обращается к киргизам только по видеосвязи, его точное
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Но по сути Жээнбеков уже не контролирует ситуацию ни в столице, ни в рядах силовиков. А вот его главный противник, экс-президент Алмазбек Атамбаев, после освобождения демонстрантами из следственного изолятора оказался на свободе.
Кто может получить власть в случае победы оппозиции?
На этот вопрос точного ответа пока нет ни у кого.
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— Груз накопленных обид между ведущими политиками, озлобленность общества и отсутствие скорых перспектив восстановления экономики делают ситуацию особенно опасной. Тем более что глобальные и региональные державы, которые могли бы повлиять на ситуацию, заняты своими проблемами и не спешат вмешиваться, — отмечают аналитики.
По их словам, «политики, нынешние и бывшие чиновники, силовики, бизнесмены и лидеры преступного мира собирают сторонников и ведут переговоры всех со всеми о будущих альянсах».
— Ситуацию нельзя назвать даже двоевластием — власть в Кыргызстане временно разбилась на множество осколков.
На исход ситуации значительно может повлиять воинственная настроенность Алмазбека Атамбаева. Нынешнего и бывшего президентов Кыргызстана на самом деле тесно связывает личная история: Жээнбеков был преемником Атамбаева. Затем они поссорились, и в августе 2019 года Атамбаев оказался за решеткой вместе со своими сторонниками. Но теперь он на свободе, и развитие ситуации спрогнозировать сложно.
К тому же среди глав всех соперничающих кланов нет доверия друг к другу: возле каждого мелкого поста сейчас идет своя борьба.
— В этой ситуации самый оптимистичный сценарий — новые парламентские выборы, которые позволят избрать относительно представительный состав депутатов, выражающих интересы основных региональных группировок. Одним из требований может стать амнистия для Атамбаева и его сторонников — при условии сохранения Жээнбековым своего кресла. На следующем этапе стороны могут договориться и о новых выборах президента. Менее оптимистичный, но куда более реальный пока сценарий — затяжное противостояние всех против всех, — добавляют аналитики.
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ЦИК аннулировал результаты выборов, премьер подал в отставку, президент готов уйти с поста. Главное о событиях в Кыргызстане
За несколько дней после парламентских выборов ситуация в Кыргызстане стремительно развилась. Уличные протесты и захват главных административных зданий в итоге...
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