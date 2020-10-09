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Акции протеста на переходах столицы продолжаются

09.10.2020 13:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня утром на ул. Космонавтов столичные водители вновь могли видеть еще одну группу людей, вышедших на переход, но не спешивших его покинуть. Обычно у участников подобных акций в руках были небольшие плакаты. На сегодняшнюю акцию взяли растяжки. На какое-то время они остановили движение транспорта.

Акции протеста на переходах столицы продолжаются

«Люди заблокировали дорогу с транспарантами, на которых было написано „5 убитых, 13 550 задержанных, 450 фактов насилия, 73 политзаключенных, а ты боишься“,пишет Telegram-канал „Минск. Перекрытие дорог“. — На другом было написано „Мы ждали 26 лет, подожди 10 минут“».

Акции протеста на переходах столицы продолжаются

Это далеко не первая подобная акция — подобные проводились еще в начале сентября. Еще в тот раз МВД квалифицировало подобные действия как преступление — говорили, «в отношении участников будет возбуждено уголовное дело». Статья не называлась, однако ранее СК предупреждал, что создание препятствия для движения транспорта может быть расценено по ч. 1 ст. 310 («Умышленное блокирование транспортных коммуникаций») УК РБ.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня утром на ул. Космонавтов столичные водители вновь могли видеть еще одну группу людей, вышедших на переход, но не спешивших его покинуть. Обычно у участников...
 
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