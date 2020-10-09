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Акции протеста на переходах столицы продолжаются
Источник материала: Onliner
Сегодня утром на ул. Космонавтов столичные водители вновь могли видеть еще одну группу людей, вышедших на переход, но не спешивших его покинуть. Обычно у участников подобных акций в руках были небольшие плакаты. На сегодняшнюю акцию взяли растяжки. На какое-то время они остановили движение транспорта.
«Люди заблокировали дорогу с транспарантами, на которых было написано „5 убитых, 13 550 задержанных, 450 фактов насилия, 73 политзаключенных, а ты боишься“, —
Это далеко не первая подобная акция — подобные
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Сегодня утром на ул. Космонавтов столичные водители вновь могли видеть еще одну группу людей, вышедших на переход, но не спешивших его покинуть. Обычно у участников...
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