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Рабочего МТЗ вчера забрали в кабинете начальника. Родственники до сих пор не знают, где находится фрезеровщик

09.10.2020 13:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

По нашей информации, 23-летнего Мирослава Собчука вчера в районе обеда пригласили в кабинет начальника. Там его ждали люди в гражданском и в масках. После забрали телефон Собчука из тумбочки и в рабочей одежде посадили в легковой автомобиль с номера 5-го региона. По словам представителей независимого профсоюза МТЗ, сказали: не волнуйтесь, увидите своего Мирослава через 15 суток. Мама второй день обзванивает все РУВД и не может найти человека.

— Мне вначале позвонил его товарищ с завода — сообщил о задержании сына, — рассказала Ольга, мама Мирослава. — Через полчаса позвонил мастер цеха — сказал то же самое. Начальник цеха позже уточнил, что какие-то люди пришли в службу безопасности завода, после чего все пошли за Мирославом. Люди были в обычной штатской одежде. Увозили тоже на обычной внешне легковой машине.

Я обзвонила все РУВД несколько раз, вчера, сегодня — везде говорят, что такого не привозили.

Мирослав Собчук работает фрезеровщиком на МТЗ, куда устроился сразу после окончания училища. После выборов он вышел из официального профсоюза и вступил в независимый.

 
 
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По нашей информации, 23-летнего Мирослава Собчука вчера в районе обеда пригласили в кабинет начальника. Там его ждали люди в гражданском и в масках. После забрали...
 
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