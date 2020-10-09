ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В США собрали колонну из 1751 Subaru. Это рекорд Гиннесса

09.10.2020 13:23 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Поклонники Subaru есть во всем мире. Сложно ездить на машине этой марки и не являться ее фанатом. В США, например, каждый год проходит слет Subiefest. В 2015 году на подобном мероприятии установили рекорд — в одну колонну выстроились 549 машин Subaru. На Subiefest 2020 рекорд побили более чем в три раза! Все зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.

В США собрали колонну из 1751 Subaru. Это рекорд Гиннесса

На этот раз на слет приехал 1751 владелец Subaru. В отличие от прошлых разов, когда с участников брали деньги за въезд на фестиваль, в этом году организаторы Subiefest решили собирать донаты. Все проходило в партнерстве с Feeding America. Цель сборов — помощь американцам, живущим за гранью бедности.

В США собрали колонну из 1751 Subaru. Это рекорд Гиннесса

За собранные деньги потом организуют бесплатные обеды для бездомных и просто людей с низким уровнем жизни. Автовладельцы собрали средства на 241 800 обедов. Из бюджета импортера Subaru of America докинули, чтобы получилось полмиллиона обедов.

В США собрали колонну из 1751 Subaru. Это рекорд Гиннесса
В США собрали колонну из 1751 Subaru. Это рекорд Гиннесса

Subiefest — это не просто любительский слет, как может показаться. Это мероприятие, контролируемое самим производителем. В этом году здесь показали тизер спортивного купе BRZ второго поколения. Машина, вероятно, получит 2,4-литровый турбомотор, как у Legacy. Отдача движка — 260 л. с. и 376 Н·м. Будет задний привод и «механика». Все как мы любим. Версия STi получит отдачу около 300 л. с.

Subaru Forester I, 1999 г.в., 328 000 км
зеленый, универсал, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
8754 р.
3350$ / 2847€
Subaru Impreza IV, 2013 г.в., 52 200 км
бордовый, хетчбэк, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
29 527 р.
11 300$ / 9604€
Subaru Outback IV, 2009 г.в., 201 168 км
зеленый, универсал, бензин 2.5 л, автоматическая, полный привод
25 607 р.
9800$ / 8330€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поклонники Subaru есть во всем мире. Сложно ездить на машине этой марки и не являться ее фанатом. В США, например, каждый год проходит слет Subiefest. В 2015 году на подобном...
 
Новости дня
Новости разные
 
СМИ: Apple требовала удалить не Telegram-каналы, а информацию, «раскрывающую чьи-либо данные в интернете без согласия этих лиц»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.10.2020
Mir24.TV Belarus
09.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика