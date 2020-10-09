В США собрали колонну из 1751 Subaru. Это рекорд Гиннесса

Источник материала: Onliner

Поклонники Subaru есть во всем мире. Сложно ездить на машине этой марки и не являться ее фанатом. В США, например, каждый год проходит слет Subiefest. В 2015 году на подобном мероприятии установили рекорд — в одну колонну выстроились 549 машин Subaru. На Subiefest 2020 рекорд побили более чем в три раза! Все зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.





На этот раз на слет приехал 1751 владелец Subaru. В отличие от прошлых разов, когда с участников брали деньги за въезд на фестиваль, в этом году организаторы Subiefest решили собирать донаты. Все проходило в партнерстве с Feeding America. Цель сборов — помощь американцам, живущим за гранью бедности.





За собранные деньги потом организуют бесплатные обеды для бездомных и просто людей с низким уровнем жизни. Автовладельцы собрали средства на 241 800 обедов. Из бюджета импортера Subaru of America докинули, чтобы получилось полмиллиона обедов.









Subiefest — это не просто любительский слет, как может показаться. Это мероприятие, контролируемое самим производителем. В этом году здесь показали тизер спортивного купе BRZ второго поколения. Машина, вероятно, получит 2,4-литровый турбомотор, как у Legacy. Отдача движка — 260 л. с. и 376 Н·м. Будет задний привод и «механика». Все как мы любим. Версия STi получит отдачу около 300 л. с.