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СМИ: Apple требовала удалить не Telegram-каналы, а информацию, «раскрывающую чьи-либо данные в интернете без согласия этих лиц»
Источник материала: Onliner
Компания Apple через журналистов
Утверждается, что администрации Telegram передали жалобы пользователей о раскрытии личных данных, а там согласились их проверить и предпринять действия.
Так как прямая речь Apple в публикации отсутствует, далее цитируем дословно позицию компании, пропущенную через ноутбук журналистов TJ: «В Apple утверждают, что не требовали удалять какие-либо каналы. Но потребовали немедленно удалить любую информацию, раскрывающую чьи-либо данные в интернете без согласия этих лиц, а также контент, нацеленный на конкретных людей, в соответствии с правилами App Store».
В Telegram пошли навстречу Apple, обещали провести проверку и предоставить отчет после завершения расследования.
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СМИ: Apple требовала удалить не Telegram-каналы, а информацию, «раскрывающую чьи-либо данные в интернете без согласия этих лиц»
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