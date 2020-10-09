СМИ: Apple требовала удалить не Telegram-каналы, а информацию, «раскрывающую чьи-либо данные в интернете без согласия этих лиц»

Источник материала: Onliner

Компания Apple через журналистов TJournal прокомментировала вчерашнее заявление Павла Дурова об удалении трех Telegram-каналов, задействованных в распространении личной информации. Apple отвергает слова Павла Дурова. Telegram-каналы с данными силовиков удалять она не требовала.

Утверждается, что администрации Telegram передали жалобы пользователей о раскрытии личных данных, а там согласились их проверить и предпринять действия.

Так как прямая речь Apple в публикации отсутствует, далее цитируем дословно позицию компании, пропущенную через ноутбук журналистов TJ: «В Apple утверждают, что не требовали удалять какие-либо каналы. Но потребовали немедленно удалить любую информацию, раскрывающую чьи-либо данные в интернете без согласия этих лиц, а также контент, нацеленный на конкретных людей, в соответствии с правилами App Store».

В Telegram пошли навстречу Apple, обещали провести проверку и предоставить отчет после завершения расследования.