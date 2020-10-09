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Осторожно, туман! Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на субботу
09.10.2020 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 окт - Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на субботу из-за тумана, об этом предупредили в Белгидрометцентре.
© Sputnik / Мария Амелина
Второй день подряд в республике объявляют штормовое предупреждение из-за этого атмосферного явления.
"В ночные и утренние часы 10 октября на большей части территории республики и в Минске ожидается туман", - сообщили синоптики.
Особую опасность туман представляет для автомобилистов. Из-за дымки сильно ухудшается видимость, поэтому водителям стоит быть предельно внимательными при движении и выбирать безопасную скорость.
В целом 10 октября погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе, и малоактивный фронтальный раздел. Будет облачно с прояснениями. Ночью местами по юго-востоку, днем в отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди. Ожидается ветер переменных направлений слабый до умеренного.
Минимальная температура воздуха в ночные часы составит +4..+9°С, местами - до +12°С, в середине дня воздух прогреется до +12..+18°С.
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По прогнозам синоптиков, туман сгустится на больше части территории республики, в том числе в столице.
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