Без газа и дров. Минчанка рассказала, как она содержит и отапливает дом в деревне под Фаниполем

Источник материала: Tut.by

Поселки без газа даже рядом с Минском не очень котируются: люди умеют считать деньги и понимают, что дешевый участок без коммуникаций обернется потом дополнительными затратами на их подведение. Деревня Витовка в пяти километрах от Фаниполя как раз из этого разряда: за несколько веков существования к ней только электричество подвели и гравийную дорогу отсыпали. Однако строителя-инженера Анну это не остановило — она купила здесь участок и построила дом. Мы побывали у нее в гостях и узнали, как она отапливает свой дом — теплом, выкачиваемым буквально из-под земли.

Чудеса нерукотворные

Деревня Витовка неожиданно оказалась местом тихим и малонаселенным — всего-то 11 домов. И это притом что рядом бешено разрастается Фаниполь, как грибы растут коттеджи в Черкасах. В пяти километрах от них цивилизация заканчивается: деревня не газифицирована, асфальта нет. Живут здесь в основном старики, и редко увидишь новостройку.

— Тут всего 7 человек вместе со мной прописано, — говорит Анна. — Но большой поток народа ежедневно приезжает к нашему святому источнику.

Оказывается, что в 50 метрах от дома Анны находится местная достопримечательность — чудотворный источник, известный еще с 18 века. Вода из него считается целебной, и сюда люди едут кто с бутылками для воды, а кто и в купели окунуться.





О появлении источника есть даже легенда. Согласно ей, на этом месте жил когда-то шляхтич Вит со своей дочерью. Однажды ночью он проснулся от громкого голоса: «Вит! Вит! Встань и выстрели!». Он встал, взял ружье и вышел во двор. В темноте он увидел орудовавших во дворе шведских мародеров (появление шведов в этих краях, скорее всего, связано с Северной войной 1700−1721 года). Вит выстрелил, и те, испугавшись, разбежались.

В память о спасении семьи шляхтич возвел во дворе усадьбы каменную церковь. Но потом он совершил некий тяжкий грех. Дом обрушился, похоронив под собою хозяина. Церковь же со временем полностью погрузилась в болото, а на ее месте забил чистый родник. Люди обнаружили, что вода из него обладает чудотворными свойствами в исцелении недугов. Поэтому в 1764 году рядом с источником была вновь построена деревянная церковь. Последняя служба в ней прошла в 1930-м году: коммунисты храм разобрали для клуба в соседней деревне Черкассы, а священника расстреляли. Чтобы люди забыли сюда дорогу, источник засыпали песком.

В 90-х годах верующие его восстановили: вкопали дубовый колодец, поставили вагончик-часовню. Рядом оборудовали купальню.





— Я по утрам прихожу сюда окунуться, — говорит Анна. — Сначала было холодно, а теперь даже трудно пройти мимо и не окунуться в купели. Вода чудная, 4 градуса и зимой, и летом.

Дом Анны

Анна в Витовке обосновалась совсем недавно. Земельный участок она купила в 2015 году, можно сказать, случайно: ее подруга подсказала, что здесь продается недостроенный дом.

— Для меня это было не столько необходимость вложить деньги, сколько творческий порыв, — рассказывает Анна. — На участке тогда стояли только недостроенные стены из газосиликата: владелец не успел закончить стройку, погиб. Достраивала дом уже я. Кардинально менять изначальный проект не стала, ограничилась пристройкой прихожей и внутренней перепланировкой. Еще вместо деревянных перекрытий сделала монолитное бетонное, приподняла крышу, так как в проекте это была просто мансарда.





Еще не заходя внутрь, мы отметили, что участок находится значительно ниже уровня дороги на улице. Если пытаться сравнять уровни, подсыпая привозной грунт, можно разориться. Поэтому Анна ограничилась подпорными стенами и бетонной лестницей от калитки на участок. А вот гараж, похоже, обречен использоваться не по прямому назначению: заехать в него на машине не получится. Место же для парковки автомобиля отсыпали на границе участка и улицы. Над ним планируется построить навес.

— Благоустройством остального участка займусь уже в следующем году, — говорит Анна.





Внутри дома чистовая отделка уже практически готова, осталось лишь доделать лестницу на второй этаж.

В пространстве первого этажа львиную долю занимает гостиная с камином и кухня со столовой. При необходимости столовая зона отделяется от гостиной широкими сдвижными дверями.





— Проект дизайна интерьера я сначала думала заказать у дизайнера, но попробовала сама что-то делать, — говорит хозяйка. — И все стало как-то удачно складываться, поэтому обошлась без дизайнера.





Под лестницей случайно замечаем дверь в полу. Там у Анны свой небольшой погребок.

— Соседи отговаривали его делать: здесь вода очень близко к поверхности, поэтому любые подземные сооружения нужно строить с оглядкой на этот фактор. Но я все же решилась. Чтобы в него не просочилась вода, в бетон его стен добавлялся профессиональный гидроизоляционный состав «Пенетрон». Пока все работает и в погребе сухо.



Потайная дверь в погреб

Второй этаж — это чисто приватная зона. Мы отметили несколько интересных планировочных решений. Например, здесь есть общая ванная комната с выходом на балкон. В хозяйской спальне — свой приватный санузел.



«Восточная» комната на первом этаже. Из нее дверь ведет на уличную террасу

Над гаражом — большая комната с высоким потолком и большим балконом. Она будет использоваться как рабочий кабинет.





Газа нет и не надо

Газа в деревне нет, и когда он будет — неизвестно. Поэтому Анне пришлось изучать все альтернативные варианты систем отопления.

— Таких, которые бы автономно работали при минимальном участии владельца, не так и много, — говорит она. — Один из вариантов — пеллетный котел. Если к нему пристроить бункер с пеллетами, то можно было рассчитывать на неделю автономной работы.

Еще один вариант — закопать на участке газгольдер и пользоваться газом, однако эта идея жить рядом с пороховой бочкой мне не очень понравилась. В итоге решилась на более дорогое решение — тепловой насос.



Тепловой насос

По сути, это отопление с использованием электричества. Но в отличие от традиционного электрокотла, это устройство для производства тепла потребляет в несколько раз меньше электроэнергии. Такое вот техническое «чудо».

Основной показатель эффективности тепловых насосов — это показатель COP: коэффициент преобразования полученной тепловой энергии к потребленной электрической энергии. Для этого теплового насоса COP равен 4,7, выдаваемая тепловая мощность — 10,4 кВт. Если не вдаваться в технические подробности, то для получения такого количества тепловой энергии насос потребит 2,2 кВт электрической энергии, 8 кВт — это бесплатная энергия, получаемая из земли.

— К этому моменту старую подстанцию в деревне модернизировали, поэтому все сложилось удачно, — рассказывает Анна. — А как только появился тариф для отопления электроэнергией, я сразу к нему подключилась.

Благодаря низкому электропотреблению теплового насоса и этому тарифу счет за электроэнергию не бьет по карману. Судите сами: зимой на отопление и нагрев воды Анна платит примерно 30 рублей. Летом же счета еще скромнее: нагорает в среднем 220 кВт, это 6 рублей.



Стена возле окна — теплая

В ее котельной стоит тепловой насос Buderus (после ребрендинга такие ТН выпускаются под маркой Bosch. — Прим. TUT.BY). Это тип «грунт-вода», поэтому для него потребовалось пробурить на участке две скважины по 100 метров. Стоимость оборудования с монтажом — 12,5 тысячи евро.

От ТН по всему дому разложены скрытые тепломагистрали. Радиаторов в доме нет: комнаты обогреваются за счет теплых полов и теплых стен. Для души в гостиной есть камин на дровах.



Ванная комната с балконом

— Систему обогрева «теплые стены» мне предложили как альтернативу радиаторам, — объясняет Анна. — Так как тепловой насос — это низкопотенциальный источник тепла, то в системе находится вода не горячая, как в обычных радиаторах, а с более низкой температурой. Чтобы эффективно отдавать тепло, нужна большая площадь радиаторов. То есть в комнатах под окнами стояли бы большие длинные радиаторы. Теплые стены в интерьере же никак не видны, а с обогревом справляются не хуже радиаторов.

Ничего в них сложного нет: к стене крепится капиллярная трубка, уложенная змейкой на высоту двух метров от пола и закрывается обычной песчано-цементной штукатуркой. Теплоноситель, проходя по трубкам, нагревает поверхность стены, а та в свою очередь обогревает помещение. В отличие от теплых полов, в стенах используется более тонкая капиллярная трубка — диаметром всего 12 мм.

Анна в доме живет уже два года и смогла оценить эффективность такого решения:

— Стена не горячая, а просто теплая. Но этого достаточно, чтобы в комнатах поддерживалась комфортная температура.



Компанию Анне во время прогулок составляет ее собака Форест. Его она нашла в лесу — он был еще совсем щенок

Как уверяет представитель компании, которая устанавливала тепловой насос и предложила «теплые стены», если добавить в эту систему станцию пассивного охлаждения, то летом теплые стены могут работать и на охлаждение помещения.

— Самое крутое, что ты к этому оборудованию не подходишь, а в доме автоматически поддерживается постоянный уровень комфорта. И это оказалось возможным даже в деревне без газа.