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Пассажир в России, похоже, выкупил купе для своих котов

09.10.2020 13:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из пассажиров поезда «Москва-Анапа», похоже, выкупил целое купе для себя и своих кошек. И, судя по картинке, эти кошки не в первый раз путешествуют таким образом, пишет twizz.ru.


Фото: Илья Хангиреев

Автором снимка стал случайный прохожий Илья Хангиреев. Парень разместил фотографию в социальной сети «ВКонтакте». Сам Илья не знает подробностей истории: сколько всего кошек могут располагаться в этом купе, как выглядит их хозяин и какое из четырех спальных мест в купе принадлежит ему. Но выглядит это максимально мило.

 
 
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