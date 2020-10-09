|
Пассажир в России, похоже, выкупил купе для своих котов
Источник материала: Tut.by
Один из пассажиров поезда «Москва-Анапа», похоже, выкупил целое купе для себя и своих кошек. И, судя по картинке, эти кошки не в первый раз путешествуют таким образом,
Автором снимка стал случайный прохожий Илья Хангиреев. Парень разместил фотографию в социальной сети «ВКонтакте». Сам Илья не знает подробностей истории: сколько всего кошек могут располагаться в этом купе, как выглядит их хозяин и какое из четырех спальных мест в купе принадлежит ему. Но выглядит это максимально мило.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Это забота высшего уровня».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)