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Пенсионер потерял на улице деньги - и ему их принесли прямо домой. Семья ищет этих людей, чтобы поблагодарить

09.10.2020 13:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

84-летний житель Витебска Альберт Павлович снял в банке деньги, а потом случайно потерял их на улице. Каково же было его удивление, когда в квартиру позвонила пара — и вернула пропажу. Дочь пенсионера, Наталия Винникова, через TUT.BY благодарит незнакомцев и просит их откликнуться.


Иллюстративный снимок. Фото: pixabay.com

История со счастливым финалом произошла 8 октября.

— Мой 84-летний отец, бывший военный, снял 300 рублей с пенсионного счета в «Беларусбанке» на проспекте Московском, 7. Он всегда аккуратно относится к деньгам, но возраст сделал его рассеянным. Папа вложил снятую сумму в паспорт, а его — в карман. А потом потерял документ и деньги. Но, к счастью, не заметил этого. Мне страшно даже подумать, что было бы с его больным сердцем — отец пережил три инфаркта, если бы он пришел домой и сразу же обнаружил пропажу, — с волнением рассказывает дочь пенсионера, Наталия Винникова.

Через несколько часов в квартире раздался звонок. На пороге стояли мужчина и женщина — семейная пара. Они принесли Альберту Павловичу паспорт и 300 рублей.

— Они рассказали, что нашли паспорт и деньги не в банке, где везде камеры, а на улице — в районе перекрестка проспекта Московского и улицы Чкалова. То есть довольно далеко от банка, где отец снял сумму. Нашедшие пропажу люди могли просто выбросить паспорт, а деньги забрать. Или, в лучшем случае, отнести в милицию. Но нет, они посмотрели в паспорте адрес и пришли к отцу домой. Они потратили свое время, они волновались, поняв, в каком возрасте человек, потерявший деньги.

От неожиданности Альберт Павлович не спросил имя и фамилию визитеров.

— Единственное, отец запомнил вот что: женщина, перед тем как быстро уйти, сообщила, что работает в банке.

Наталия Винникова благодарит незнакомцев:

— Дорогие мои витебляне, жаль, что я не знаю ваших имен и фамилии. В наше неспокойное и экономически трудное время хочу публично поблагодарить вас. И от всего сердца желаю вам здоровья и благополучия! Будет замечательно, если вы найдетесь — мы хотим поблагодарить вас лично.

TUT.BY просит откликнуться семейную пару, которая вернула пенсионеру деньги. Если это вы, пишите, пожалуйста, на matveeva@tytby.com. Мы поможем вам связаться с семьей Альберта Павловича.

 
Теги: Витебск
 
 
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84-летний житель Витебска Альберт Павлович снял в банке деньги, а потом случайно потерял их на улице.
 
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