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Трое гомельчан продали почти 40 авто в угоне. Суд дал им сроки, но покупатели остались без машин

09.10.2020 13:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В мае этого года мы писали о громком деле гомельских автомошенников, один из которых даже представлялся сотрудником милиции. Банда из трех человек действовала с 2015 по 2018 годы, а общая сумма ущерба составила более 3 миллионов рублей. Расследование дела длилось больше двух лет, и вот Гомельский суд вынес приговор мошенникам.


Напомним, что потерпевшими в этом деле были признаны несколько десятков человек. Схема мошенничества была такая: в России угонялся автомобиль, потом у него перебивали вин-номер, изготавливали новые документы и продавали в Беларуси. Как мы писали раньше, по такой схеме было продано около 40 автомобилей. Интересно, что в течение нескольких лет такие автомобили без проблем по несколько раз ставились на учет и снимались с учета в Беларуси, не вызывая никаких подозрений в отделах регистрации.

После начала расследования автомобили у покупателей изъяли в качестве вещдоков, и два года машины стояли под открытым небом.

7 октября 2020 года суд Советского района города Гомеля вынес вердикт. Участники банды автомошенников получили сроки от 3 до 5 лет лишения свободы. Кроме того, они должны выплатить потерпевшим в сумме около 1,5 млн рублей.

А вот получить автомобили потерпевшие все-таки не смогут.

Как рассказал один из потерпевших AUTO.TUT.BY, изъятый у него автомобиль необходимо вернуть обратно в Россию первому владельцу.

— И это притом, что в деле имеется заявление от бывшего владельца, у которого угнали машину, о том, что автомобиль ему не нужен: он получил компенсацию от страховой компании и на машину не претендует. Но суд постановил вернуть автомобиль в адрес бывшего владельца. Заявление на компенсацию мы еще не писали, ждали решения суда. Да и меня интересует, в первую очередь, автомобиль. Тем более компенсация рассчитывается в белорусских рублях на момент покупки автомобиля, а курс за это время сильно изменился.

Еще у одного потерпевшего, Александра, ситуация сложнее. Автомобиль постановили вернуть в Россию, но проблема в том, что его машина в Беларуси уже прошла через несколько рук. То есть покупал он ее не напрямую у мошенников, а у другого продавца. Тем не менее суд тоже постановил передать автомобиль российскому владельцу, у которого его угнали.

 
Теги: Гомель
 
 
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Суд поставил точку в деле гомельских автомошенников. Виновные получили различные сроки, а потерпевшие остались без машин, но могут получить возмещение ущерба.
 
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