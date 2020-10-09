|
AMD представила процессоры Ryzen 5000. Цена - от 299 долларов
Источник материала: Tut.by
AMD представила новые процессоры Ryzen 5, относящиеся к поколению Zen 3. Об этом сообщается на
Компания показала четыре модели процессоров — 16-ядерный Ryzen 9 5950X, 12-ядерный Ryzen 9 5900X, 8-ядерный Ryzen 7 5800X и 16-ядерный Ryzen 5 5600X. В таблице ниже — полные характеристики и цены новинок. Старт продаж намечен на 5 ноября.
В ходе презентации несколько раз отмечалось: процессоры стали существенно производительнее в сравнении с предшественниками.
Профильный ресурс
Саид Мошкелани (Saeid Moshkelani), старший вице-президент и генеральный директор клиентского подразделения компании AMD, сказал: «Новые процессоры AMD Ryzen 5000-й серии для настольных ПК укрепляют наше лидерство, начиная от числа инструкций за такт и энергоэффективность и заканчивая одноядерной и многоядерной производительностью, в том числе и в играх».
Ниже — цены других популярных моделей процессоров:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания показала четыре модели процессоров - 16-ядерный Ryzen 9 5950X, 12-ядерный Ryzen 9 5900X, 8-ядерный Ryzen 7 5800X и 16-ядерный Ryzen 5 5600X.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)