AMD представила процессоры Ryzen 5000. Цена - от 299 долларов

Источник материала: Tut.by

AMD представила новые процессоры Ryzen 5, относящиеся к поколению Zen 3. Об этом сообщается на официальном сайте компании.





Компания показала четыре модели процессоров — 16-ядерный Ryzen 9 5950X, 12-ядерный Ryzen 9 5900X, 8-ядерный Ryzen 7 5800X и 16-ядерный Ryzen 5 5600X. В таблице ниже — полные характеристики и цены новинок. Старт продаж намечен на 5 ноября.

Модель Ядра/ потоки TDP, Вт Частота, ГГц L3-кеш, Мбайт Комплектный кулер Цена, в долларах Ryzen 9 5950X 16/32 105 3,4−4,9 64 Нет 799 Ryzen 9 5900X 12/24 105 3,7−4,8 64 Нет 549 Ryzen 7 5800X 8/16 105 3,8−4,7 32 Нет 449 Ryzen 5 5600X 6/12 65 3,7−4,6 32 Wraith Stealth 299

В ходе презентации несколько раз отмечалось: процессоры стали существенно производительнее в сравнении с предшественниками.

Профильный ресурс 3DNews , в частности, пишет: 12-ядерный Ryzen 9 5900X на впечатляющие 26% быстрее, чем Ryzen 9 3900XT в играх, а 16-ядерный Ryzen 9 5950X стало возможным назвать процессором с самой высокой однопоточной и многопоточной производительностью среди всех массовых предложений. В компании даже утверждают, что Ryzen 9 5900X в среднем на 7% опережает Core i9−10900K в играх в разрешении 1080p.

Саид Мошкелани (Saeid Moshkelani), старший вице-президент и генеральный директор клиентского подразделения компании AMD, сказал: «Новые процессоры AMD Ryzen 5000-й серии для настольных ПК укрепляют наше лидерство, начиная от числа инструкций за такт и энергоэффективность и заканчивая одноядерной и многоядерной производительностью, в том числе и в играх».

Ниже — цены других популярных моделей процессоров: