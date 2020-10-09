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В Гомеле задержали журналистку Ларису Щирякову
Источник материала: Навiны
9 октября в Гомеле задержана журналистка Лариса Щирякова.
Она ехала в Брагин на своем автомобиле, когда ее остановили сотрудники милиции. «Сказали проследовать за ними в Советский РОВД, причины не называют», — сообщила БелаПАН журналистка по телефону.
Корреспондент БелаПАН стал свидетелем разговора Щиряковой с сотрудниками милиции. Они настаивали, чтобы журналистка проследовала в отдел на своем автомобиле. Щирякова предлагала оставить автомобиль и проехать в РОВД с милицией.
«Вы хотите по-нормальному или силовыми методами?» — заявил в ответ милиционер, и телефонная связь прервалась.
У Щиряковой несовершеннолетний сын, и это формально препятствует назначить ей арест. Поэтому милиция уже дважды задерживала журналистку в пятницу, чтобы до суда в понедельник держать ее в ИВС.
В Гомеле и другие журналисты испытывают прессинг со стороны милиции. Сейчас в ИВС отбывают аресты Надежда Пужинская (14 суток), Денис Якштас (15 суток), Евгений Меркис (15 суток плюс еще 12). Марина Дробышевская наказана арестом на 10 суток.
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9 октября в Гомеле задержана журналистка Лариса Щирякова.
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