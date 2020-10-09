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Какая погода будет на выходных

09.10.2020 13:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Синоптики сделали прогноз погоды  в Беларуси на предстоящие выходные.

Какая погода будет на выходных
Фото с сайта ptzgovorit.ru

Как отметили в Белгидромете, 10 октября погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной теплой воздушной массе (по юго-востоку страны сохранится влияние малоактивного фронтального раздела).

Осадки ожидаются лишь местами по юго-востоку страны.

Температура воздуха:

  • минимальная ночью составит +7..+13°С (при прояснениях воздух охладится до +4..+6°С);
  • максимальная днем +13..+19°С.

В воскресенье скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с территории Украины.

Дожди ожидаются на большей части территории республики.

Температура воздуха:

  • минимальная ночью +6..+11°С (местами не ниже +12..+13°С);
  • максимальная днем +10..+17°С (по юго-востоку воздух прогреется до +19°С).
 
 
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Синоптики сделали прогноз погоды  в Беларуси на предстоящие выходные.
 
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