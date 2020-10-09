|
Какая погода будет на выходных
Источник материала: Навiны
Синоптики сделали прогноз погоды в Беларуси на предстоящие выходные.
Как отметили в Белгидромете, 10 октября погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной теплой воздушной массе (по юго-востоку страны сохранится влияние малоактивного фронтального раздела).
Осадки ожидаются лишь местами по юго-востоку страны.
Температура воздуха:
В воскресенье скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с территории Украины.
Дожди ожидаются на большей части территории республики.
Температура воздуха:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптики сделали прогноз погоды в Беларуси на предстоящие выходные.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)