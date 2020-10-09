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Биржа: доллар и евро сильно упали на торгах 9 октября
Источник материала: Навiны
Последние на этой неделе торги на БВФБ завершились существенным укреплением рубля к американской и европейской валютам.
Так, доллар потерял 0,035 пункта — 2,578 белорусского рубля, а евро 0,0339 пункта — 3,0404 белорусского рубля.
Упал и российский рубль. Минус составил 0,0061 пункта — 3,3465 белорусского рубля за 100 российских.
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Последние на этой неделе торги на БВФБ завершились существенным укреплением рубля к американской и европейской валютам.
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