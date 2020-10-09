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Нашлись пропавшие отец с дочерью из Солигорского района, которых искали больше года

09.10.2020 13:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несколько дней назад были найдены 43-летний Руслан Барсук с 7-летней дочерью Ульяной, которых искали с июля прошлого года. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».




ПСО сообщил, что не может комментировать обстоятельства и местонахождение найденных.

Милиция и мама 7-летней Ульяны искали пропавших больше года. Как сообщалось ранее, родители девочки после развода не смогли договориться, с кем будет жить ребёнок. Суд определил её место жительство с матерью. После этого отец забрал девочку из детского сада и пропал вместе с ней. Они были объявлены в международный розыск по линии Интерпола.
 
 
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Несколько дней назад были найдены 43-летний Руслан Барсук с 7-летней дочерью Ульяной, которых искали с июля прошлого года. Об этом сообщает поисково-спасательный...
 
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