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Суд в России решил судьбу бренда «Сыр адыгейский»

09.10.2020 13:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Судьба брендов «Сыр адыгейский» и «Новое имя адыгейского сыра» окончательно решена. Использовать их могут только те молочные заводы, которые располагаются на территории Адыгеи — такое решение вынес суд.



Согласно ему, российские компании, которые зарегистрированы за пределами региона, не могут использовать вышеуказанные названия для своей продукции.

Надо отметить, что право производить сыр под названием «Сыр адыгейский» было закреплено Верховным судом России только за предприятиями Адыгеи. Но в марте прошлого года компании «Умалат» было разрешено выпускать такой же сыр по решению Арбитражного суда Брянской области.  На это решение адыгейские производители подали кассационную жалобу.

Принятию окончательного решения предшествовали длительные тяжбы. Но решение было принято, и теперь  молочные заводы из других регионов России не могут использовать на этикетках, товарах и упаковках своих товаров не только обозначение «Сыр адыгейский», но и другие похожие наименования.

Так, осуществлять выпуск «Адыгейского сыра» имею право всего девять российских компаний. Все они располагаются на территории Адыгеи.
 
 
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Судьба брендов «Сыр адыгейский» и «Новое имя адыгейского сыра» окончательно решена. Использовать их могут только те молочные заводы, которые располагаются на...
 
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