У нового Volkswagen Polo появился пакет «Спорт»

Источник материала: Tut.by

Для калужского лифтбека Volkswagen Polo , продажи которого в Беларуси начались этим летом, в скором времени предложат пакет дополнительного оборудования «Спорт». Об этом сообщили в российском офисе Volkswagen.





Новый опциональный пакет будет доступен для всех Polo, за исключением начального исполнения Origin — то есть в комплектациях Respect, Status и Exclusive. Из внешних особенностей «спорт-пакета» — особый узор решетки радиатора, окрашенные в черный цвет корпуса наружных зеркал и задний спойлер, а также затемненные задние фонари. В пакет входят также задние дисковые тормоза, а в качестве опции доступна крыша в черном цвете.









В салоне Polo с пакетом «Спорт» — передние сиденья с тканевой обивкой и подогревом (подогрев задних сидений предлагается как опция), руль с кожаной обивкой, красная прострочка (в том числе и на ковриках), накладки на педали и пороги, черная обивка потолка и тонировка задних стекол.





Производство Polo с пакетом «Спорт» начнется в декабре 2020 года, а в продажу он поступит в январе 2021 года. Цены будут объявлены позже. В Беларуси новый лифтбек сейчас доступен с бензиновыми моторами мощностью от 90 до 125 л.с. и в четырех комплектациях на выбор, стоимость — от 29 300 рублей.