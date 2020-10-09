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У нового Volkswagen Polo появился пакет «Спорт»

09.10.2020 14:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Для калужского лифтбека Volkswagen Polo, продажи которого в Беларуси начались этим летом, в скором времени предложат пакет дополнительного оборудования «Спорт». Об этом сообщили в российском офисе Volkswagen.


Новый опциональный пакет будет доступен для всех Polo, за исключением начального исполнения Origin — то есть в комплектациях Respect, Status и Exclusive. Из внешних особенностей «спорт-пакета» — особый узор решетки радиатора, окрашенные в черный цвет корпуса наружных зеркал и задний спойлер, а также затемненные задние фонари. В пакет входят также задние дисковые тормоза, а в качестве опции доступна крыша в черном цвете.



В салоне Polo с пакетом «Спорт» — передние сиденья с тканевой обивкой и подогревом (подогрев задних сидений предлагается как опция), руль с кожаной обивкой, красная прострочка (в том числе и на ковриках), накладки на педали и пороги, черная обивка потолка и тонировка задних стекол.


Производство Polo с пакетом «Спорт» начнется в декабре 2020 года, а в продажу он поступит в январе 2021 года. Цены будут объявлены позже. В Беларуси новый лифтбек сейчас доступен с бензиновыми моторами мощностью от 90 до 125 л.с. и в четырех комплектациях на выбор, стоимость — от 29 300 рублей.

 
 
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Для калужского лифтбека Volkswagen Polo, продажи которого в Беларуси начались этим летом, в скором времени предложат пакет дополнительного оборудования «Спорт».
 
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