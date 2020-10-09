«ВКонтакте» представила новый логотип и редизайн десктопной версии

Источник материала: Tut.by

«ВКонтакте» представила редизайн десктопной версии, новый логотип и собственный шрифт. Об этом представители соцсети рассказали TJ .

В обновленном логотипе используется привычная иконка, но она стала более яркого синего оттенка.





У соцсети также появился собственный шрифт VK Sans, который будет использоваться в интерфейсах продуктов и визуальных материалах. В соцсети рассказали, что обновленную дизайн-систему уже применили для некоторых сервисов («Еда» и «Такси»), вскоре на нее перейдут и другие продукты.





Пока редизайн десктопной версии будет доступен только у 100 тысяч добровольцев — они могут поменять оформление в настройках профиля. Вскоре новый дизайн включат у всех пользователей.



