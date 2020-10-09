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«ВКонтакте» представила новый логотип и редизайн десктопной версии

09.10.2020 14:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«ВКонтакте» представила редизайн десктопной версии, новый логотип и собственный шрифт. Об этом представители соцсети рассказали TJ.

В обновленном логотипе используется привычная иконка, но она стала более яркого синего оттенка.


У соцсети также появился собственный шрифт VK Sans, который будет использоваться в интерфейсах продуктов и визуальных материалах. В соцсети рассказали, что обновленную дизайн-систему уже применили для некоторых сервисов («Еда» и «Такси»), вскоре на нее перейдут и другие продукты.


Пока редизайн десктопной версии будет доступен только у 100 тысяч добровольцев — они могут поменять оформление в настройках профиля. Вскоре новый дизайн включат у всех пользователей.


 
 
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Соцсеть также показала собственный шрифт, который будет использоваться в интерфейсах.
 
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