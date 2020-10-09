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Vivo показала концепт смартфона IFEA со съемной камерой, которой можно управлять удаленно

09.10.2020 14:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Китайская компания Vivo представила концепт «полноэкранного» смартфона со съемной фронтальной камерой. В режиме ожидания камера прячется в корпусе, а выдвигается после активации. Модуль камеры крепится на магнитном соединении, его можно отсоединить.

При этом отсоединенный модуль продолжает удаленно работать, им можно управлять со смартфона по беспроводному соединению. Есть возможность голосового управления.

Модуль может обладать различными камерами и линзами по желанию владельца.

Vivo IFEA находится на стадии прототипирования. Доберется ли он до массового рынка, пока неизвестно.

Vivo показала концепт смартфона IFEA со съемной камерой, которой можно управлять удаленно

 
 
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Китайская компания Vivo представила концепт «полноэкранного» смартфона со съемной фронтальной камерой. В режиме ожидания камера прячется в корпусе, а выдвигается...
 
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