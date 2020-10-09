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Александра Герасименя: «Абсолютно не боюсь быть арестованной»

09.10.2020 14:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Трехкратная призерка Олимпийских игр Александра Герасименя в интервью Youtube-каналу «Жизнь-малина» заявила, что не боится возможного ареста.


Фото: Ксения Голубович, TUT.BY

— Сейчас для меня абсолютно не страшно Жодино и Окрестина. Мне не страшно посидеть в одиночестве подумать о жизни. Гораздо страшнее сделка с совестью, страшнее видеть все это и молчать. Я не собираюсь судить людей, которые поддерживают власть, но мне она настолько непонятна. Это как сказать на черное, что это белое. Хочется сказать: ты что дальтоник? Я не в праве это говорить. Каждый человек со временем поймет. А если не поймет, то всю жизнь будет обвинять тех черных, которые пришли и захватили власть. Сложно не рассмотреть слона среди мух.

Я не буду их осуждать. Те, кто надо придерживаются правильной позиции.

Думаю, сейчас много разногласий было в семьях. Я вообще не понимаю, как можно жить с человеком, который придерживается абсолютно других моральных принципов. Слава богу, у меня в окружении таких людей не оказалось, — отметила Герасименя.

Также она рассказала, какие испытывала чувства, когда узнала об аресте баскетболистки Елены Левченко.

— Не могу сказать, что это агрессия. Это настолько предсказуемо. Это последние судороги власти, они просто не знают, что сделать: а давайте всех посадим! Ну и что? Ну, посидят, выйдут и дальше продолжат свою деятельность. Это уже не страшно, как они думают. Мы осознанно на это шли.

 
 
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Трехкратная призерка Олимпийских игр Александра Герасименя в интервью Youtube-каналу «Жизнь-малина» заявила, что не боится возможного ареста.
 
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