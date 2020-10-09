|
Пора за грибами: запрет на посещение лесов снят почти по всей Беларуси
09.10.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 окт - Sputnik. Запрет на посещение лесов накануне выходных введен только в трех районах Беларуси, такие данные содержит карта запретов и ограничений на посещение лесов на сайте министерства лесного хозяйства.
Еще в начале недели уровень пожароопасности в лесах был повышен из-за теплой погоды. Однако в последние дни в республике прошли кратковременные дожди, благодаря чему к пятнице большинство запретов на посещение лесов были сняты. Перед выходными ограничения сохраняются только в трех районах Беларуси.
©
В Минской области в леса нельзя ходить в Молодеченском и Воложинском районах. На Брестчине запрет введен только в Ивацевичском районе.
В ближайшие дни, согласно прогнозам синоптиков, будет тепло, но ожидаются дожди. Поэтому вполне возможно, что запреты будут сняты полностью. Отслеживать ситуацию можно
Напомним, что в случае нарушения запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности, не повлекшее причинения ущерба, возможно наказание в виде предупреждения или штрафа до 25 базовых величин (до 675 рублей). В случае, если нарушение повлекло уничтожение или повреждение леса, нарушителю грозит штраф от 25 до 50 базовых величин (от 675 до 1350 рублей).
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Минлесхоза, в пятницу ограничения на посещение лесов сохраняются только в трех районах республики.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)