Пора за грибами: запрет на посещение лесов снят почти по всей Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт - Sputnik. Запрет на посещение лесов накануне выходных введен только в трех районах Беларуси, такие данные содержит карта запретов и ограничений на посещение лесов на сайте министерства лесного хозяйства.

Еще в начале недели уровень пожароопасности в лесах был повышен из-за теплой погоды. Однако в последние дни в республике прошли кратковременные дожди, благодаря чему к пятнице большинство запретов на посещение лесов были сняты. Перед выходными ограничения сохраняются только в трех районах Беларуси.

В Минской области в леса нельзя ходить в Молодеченском и Воложинском районах. На Брестчине запрет введен только в Ивацевичском районе.

В ближайшие дни, согласно прогнозам синоптиков, будет тепло, но ожидаются дожди. Поэтому вполне возможно, что запреты будут сняты полностью. Отслеживать ситуацию можно на сайте Минлесхоза .

Напомним, что в случае нарушения запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности, не повлекшее причинения ущерба, возможно наказание в виде предупреждения или штрафа до 25 базовых величин (до 675 рублей). В случае, если нарушение повлекло уничтожение или повреждение леса, нарушителю грозит штраф от 25 до 50 базовых величин (от 675 до 1350 рублей).

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